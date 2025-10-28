บลจ.ทิสโก้ เสริมความรู้-เตรียมความพร้อมสมาชิก PVD เกษียณมั่นคง-มีความสุข

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ.ทิสโก้) ผู้นำธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดงานสัมมนา “10th
Anniversary ชีวิตดี๊ดี Happy 55+” ประจำปี 2568 ภายใต้ธีม “สุขเต็มสิบ” เพื่อส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ใกล้เข้าสู่ช่วงวัยเกษียณ โดยมี น.ส.ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. ทิสโก้ (ที่สามจากซ้าย) กล่าวเปิดงาน นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้ (ที่สองจากซ้าย) และ นางแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้ (ที่ห้าจากซ้าย) ให้การต้อนรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โดย น.ส.ภาวิณีได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมตัวเพื่อชีวิตหลังเกษียณอย่างรอบด้าน ทั้งในมิติของสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพการเงิน โดยเฉพาะในยุคที่เศรษฐกิจมีความผันผวน ค่าครองชีพสูงขึ้น และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากนั้นในช่วงเสวนา “สุขเต็มสิบ” ผู้เชี่ยวชาญของทิสโก้นำเสนอข้อมูลการวางแผนทางการเงินใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1. การจัดการเงินก้อนที่จะได้รับเมื่อเกษียณ 2. การบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การลงทุนต่อยอดเพื่อสร้างรายได้หลังเกษียณ 4. การเลือกประกันสุขภาพและชีวิตให้เหมาะสมกับวัย
ต่อด้วยช่วง “เช็กสุขภาพ ก่อนเช็กอินวัยเกษียณ” โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์เกียรติภูมิ สายไทย แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) BDMS Wellness Clinic เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี ลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วย และช่วยวางแผนหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในอนาคต ช่วงท้ายของงานยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิประกันสังคมสำหรับผู้เกษียณอายุ โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสังคม เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้สิทธิได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีบูธกิจกรรมตรวจมวลกระดูกจากโรงพยาบาลกรุงเทพ บูธนำเสนอผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านสำหรับผู้สูงวัยจากBAUEN by SCG และบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินจากกลุ่มทิสโก้ ทั้งนี้ สัมมนา “ชีวิตดี๊ดี Happy 55+” ของ บลจ.ทิสโก้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ บลจ. ทิสโก้ ในการเป็นพันธมิตรทางการเงินที่สมาชิกไว้วางใจ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการวางแผนการเงินทั้งก่อนและหลังเกษียณอย่างมั่นคงและมีความสุข