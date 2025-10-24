มิชลิน โชว์การออกแบบยางล้อยั่งยืน - รวมพลังพันธมิตรเพื่ออนาคต ในงาน “Michelin Beyond Performance"

มิชลิน เผยกลยุทธ์ในการก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลกด้านวัสดุคอมโพสิตและการนำเสนอประสบการณ์เพื่อขับเคลื่อนชีวิตที่ดีกว่า ภายใต้กรอบการทำงาน “ความยั่งยืนทุกด้าน (All Sustainable)” ซึ่งประกอบด้วย People (ผู้คน), Profit (ผลกำไร) และ Planet (ผืนโลก) พร้อมนำพันธมิตร ร่วมเสวนาแบ่งปันผลงานความร่วมมือจริงด้านความยั่งยืนและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม นำเสนอเมนูพิเศษจากแนวคิด “คอมโพสิต” ผสานศาสตร์และศิลป์แห่งการทำอาหารเพื่อสะท้อนจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมของมิชลิน ผ่าน GOAT Bangkok ร้านอาหารเจ้าของรางวัลหนึ่งดาวมิชลิน
ในงาน "Michelin Asia Pacific Media Day 2025" ภายใต้ธีม "Michelin Beyond Performance" ณ โรงงานมิชลิน หนองแค จังหวัดสระบุรี มีสื่อมวลชนจากหลากหลายประเทศ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้บริหารของมิชลินเข้าร่วมงาน ซึ่งนิยามคำว่า “สมรรถนะ” ในมิติใหม่ ผ่านนวัตกรรม ความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน และการพัฒนาที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง
มานูเอล ฟาเฟียง (Manuel Fafian) ประธานกลุ่มมิชลินประจําภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เล่าถึงเส้นทางของมิชลินจากผู้บุกเบิกนวัตกรรมยางล้อ สู่การเป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตวัสดุคอมโพสิตและการนำเสนอประสบการณ์เพื่อขับเคลื่อนชีวิตที่ดีกว่า "ความมุ่งมั่นของเราไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องสมรรถนะ เรากำลังสร้างอนาคตที่ทุกผลิตภัณฑ์ ทุกโซลูชัน และทุกประสบการณ์ที่เราส่งมอบ จะช่วยสร้างหนทางที่ดีกว่าสำหรับผู้คน (People) ผลกำไร (Profit) และผืนโลก (Planet)"
๐ วิสัยทัศน์ที่มีนวัตกรรมเป็นรากฐาน
มิชลินยังคงเดินหน้าผลักดันขีดจำกัดของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การร่วมสร้างสถิติความเร็วทางบกด้วยยานยนต์ไฟฟ้าในปีพ.ศ. 2442 จนถึงการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยียางล้อที่ยั่งยืนในปัจจุบัน โดยการเปลี่ยนผ่านของมิชลิน สู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันวัสดุคอมโพสิตที่ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งการเดินทาง การดูแลสุขภาพ การบินและอวกาศ ไปจนถึงพลังงานคาร์บอนต่ำ
ซีริลล์ โรเฌต์ (Cyrille Roget) ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ของมิชลิน นำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดของกลุ่มมิชลินในการออกแบบยางล้อที่ยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การใช้วัสดุชีวภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพแรงต้านทานการหมุน โดยชี้ให้เห็นว่า กว่า 80% ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของยางล้อเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ตอกย้ำถึงความจำเป็นในการให้ความสำคัญกับการออกแบบอย่างรอบด้านและกระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
๐ พันธมิตรกับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ในเวทีเสวนาโดยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของมิชลิน ได้แก่ ดีเอชแอล (DHL), มนต์ทรานสปอร์ต (Mon Transport) และอินฟลูเอนเซอร์ SweetVarnVarn (หวานหวาน อรุณณภา พาณิชจรูญ) มาร่วมเจาะลึกว่าความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมกำลังเร่งผลักดันความยั่งยืนในด้านโลจิสติกส์ การผลิต และการสัญจรได้อย่างไร ผ่านการริเริ่มโครงการร่วมกันเพื่อขยายผลการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน และวัดผลกระทบผ่านดัชนีชี้วัด (KPIs) และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีร่วมกันในตลาดเกิดใหม่ การเสวนานี้ยังเน้นว่าค่านิยมที่ตรงกัน นวัตกรรม และวิสัยทัศน์ระยะยาว คือกุญแจสำคัญในการเอาชนะความท้าทายและสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
๐ นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
สำหรับสองสายการผลิตหลักของมิชลิน ภายในโรงงานหนองแค ได้แก่ ยางล้ออากาศยาน และยางล้อรถบรรทุกและรถขนส่งผู้โดยสาร แสดงถึงความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนของมิชลินที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้จริงในสายการผลิต
๐ การตีความผ่านศาสตร์อาหารภายใต้แนวคิด “วัสดุคอมโพสิต”
ทิ้งท้ายด้วยร้านอาหารที่ได้รับการแนะนำโดยคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ร้าน GOAT Bangkok รางวัลหนึ่งดาวมิชลิน ที่รังสรรค์เมนูเฉพาะงานนี้ โดยได้แรงบันดาลใจจากแนวคิด "วัสดุคอมโพสิต" ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของมิชลิน โดยอาหารแต่ละจานนำวัตถุดิบท้องถิ่นของไทย เทคนิคการปรุงอาหาร และการเล่าเรื่องเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ เช่นเดียวกับวัสดุคอมโพสิตที่เกิดจากการผสมผสานหลายองค์ประกอบเข้าด้วยกันจนได้วัสดุที่แข็งแกร่ง เบา และใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น และพร้อมก้าวไปสู่ความยั่งยืน