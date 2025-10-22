xs
“โชกุบุสซึ” ยกระดับแบรนด์รักษ์โลก จับมือ “PIPATCHARA” เนรมิตฝาขวดครีมอาบน้ำใช้แล้ว สู่แฟชั่นไฮเอนด์

ฝาขวดครีมอาบน้ำโชกุบุสซึ นำมาแปรรูป สร้างเป็นชุดแฟชั่นและกระเป๋าลิมิเต็ด
“โชกุบุสซึ โมโนกาตาริ” ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำในประเทศไทย คุณภาพญี่ปุ่นที่ได้การตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคต่อเนื่อง ภายใต้ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าตอกย้ำ Brand Purpose ของโชกุบุสซึที่ต้องการดูแลสุขภาพผิวอย่างอ่อนโยน พร้อมส่งเสริมความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยการจับมือกับแบรนด์แฟชั่นไฮเอนด์ของไทย “PIPATCHARA” ที่เคยถูกเลือกไปสวมใส่โดยศิลปินระดับโลก อาทิ ลิซ่า หรือ แอนน์ แฮททาเวย์ ทั้งสองแบรนด์ได้จับมือกัน เปิดตัวแคมเปญ “Go Green Go Glam” นำขวดพลาสติกใช้แล้วมาแปรรูปเป็นชุดแฟชั่นและกระเป๋าลิมิเต็ดผลงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตอกย้ำว่าแฟชั่นและความยั่งยืนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสง่างาม




นางสาววรรัช เอกอวัสดาพร ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมา โชกุบุสซึ ยึดมั่นในพันธกิจส่งมอบความงามจากธรรมชาติ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เราเลือกใช้สารทำความสะอาดจากพืชธรรมชาติถึง 99% พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์น้ำหนักเบา ทำให้สามารถลดการใช้พลาสติกได้มากกว่า 42 ตันต่อปี รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ ที่ผ่านมา โชกุบุสซึ ยังเลือกใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรไทย พร้อมพัฒนาผลผลิตจากวัตถุดิบเหลือทิ้ง เช่น เมล็ดมะไฟจีนในจังหวัดน่าน ซึ่งไม่เพียงช่วยสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกด้วย

สำหรับในปีนี้ โชกุบุสซึ ต่อยอดเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วยการร่วมงานกับ PIPATCHARA ซึ่งมีแนวทางด้านความยั่งยืนสอดคล้องกัน สร้างสรรค์แคมเปญ ‘Go Green Go Glam’ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมได้ด้วยการบริจาคขวดครีมอาบน้ำโชกุบุสซึเหลือใช้ไปหย่อนที่ตู้รีไซเคิลใน Tops 5 สาขาทั่วกรุงเทพ ฯ ฝาขวดเหล่านี้จะถูกแปรรูปและดีไซน์เป็นแฟชั่นไอเท็มสุดพิเศษ โดยนำไปจัดประมูลผ่านช่องทางอินสตาแกรม @PIPATCHARA เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูลจะถูกมอบต่อให้กับมูลนิธิสติ (SATI Foundation) ถือเป็นการเปลี่ยนพลาสติกเหลือใช้ให้กลายเป็นพลังบวกเพื่อโลกอย่างแท้จริง”


ด้าน นางสาวภิพัชรา แก้วจินดา ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์แฟชั่น PIPATCHARA กล่าวเสริมว่า “สำหรับ PIPATCHARA การทำงานครั้งนี้คือการพิสูจน์ว่าความสวยงามและความยั่งยืนสามารถหลอมรวมกันได้จริง เรานำฝาขวดครีมอาบน้ำโชกุบุสซึมาแปรรูป สร้างเป็นชุดแฟชั่นและกระเป๋าลิมิเต็ด ทุกชิ้นไม่เพียงสะท้อนความประณีตของงานดีไซน์ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า และเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าการรักษ์โลกไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่คือสไตล์ชีวิตที่สง่างามและน่าภาคภูมิใจ

ที่สำคัญ การร่วมงานครั้งนี้ยังช่วยต่อยอดทักษะและงานฝีมือของชุมชน ให้สามารถสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในผลงานที่ได้มีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหัวใจเดียวกันที่ทั้งสองแบรนด์ให้ความสำคัญ”



ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ พรีเซนเตอร์นางเอกสาวชื่อดัง สวมชุดจากการรีไซเคิลขวดอย่างภาคภูมิใจ พร้อมเชิญชวนทุกคนใส่ใจถึงการรีไซเคิลเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
สำหรับกิจกรรมในแคมเปญ “Go Green Go Glam” ได้คิกออฟเชิญชวนให้ผู้บริโภคนำขวดครีมอาบน้ำโชกุบุสซึที่ใช้หมดแล้ว ไปหย่อนที่ Recycle Station ใน Tops 5 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลอีสต์วิลล์, เซ็นทรัลเวสต์วิลล์, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัลบางนา ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา โดยผู้ร่วมบริจาคจะได้รับคูปองส่วนลด 40 บาท สำหรับซื้อสินค้าโชกุบุสซึ และสามารถสะสมคะแนนเพื่อลุ้นรับสร้อยข้อมือคอลเลกชันพิเศษจาก PIPATCHARA

แคมเปญครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงพลังของความร่วมมือระหว่างแบรนด์ไทยที่มีหัวใจรักษ์โลก แต่ยังตอกย้ำว่า “แฟชั่น” และ “ความยั่งยืน” สามารถก้าวเดินไปด้วยกันได้อย่างสง่างาม เพื่อส่งต่อโลกที่งดงามและยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป

