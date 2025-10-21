OR ร่วมสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังฯ ผลักดันการอนุรักษ์ทะเลไทยอย่างยั่งยืน

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข รองประธานกรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้เกียรติรับมอบเงินสนับสนุนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี นางพิชาภรณ์ วงศ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องพลังไทย 1 ปตท. สำนักงานใหญ่
การสนับสนุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของประเทศไทย รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการดูแลแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ OR ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างสมดุล และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน”