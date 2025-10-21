นักวิชาการศศินทร์ รับรางวัล “อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์” จากจุฬาฯ

รศ.ดร. พัฒนาพร ฉัตรจุฑามาส หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่องานวิจัยด้านบรรษัทภิบาลและการเงินเชิงพฤติกรรม
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์” สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่อุทิศตนในการถ่ายทอดความรู้ อบรมสั่งสอนศิษย์ และประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านวิชาการ ด้านการเรียนการสอน และคุณธรรมจริยธรรมมาโดยตลอด