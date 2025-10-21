ฟรี!! ยูโอบี บริการ "รถราง" 2 เส้นทาง ในงานเจเยาวราช 2568

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมกับเขตสัมพันธวงศ์ เปิดให้บริการรถรางฟรีแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมประเพณีงานเจเยาวราช ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 ตุลาคม 2568 โดยรถรางจะให้บริการระหว่างเวลา 9.00-16.30 น. ใน 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางหัวลำโพง และเส้นทางราชวงศ์ ผ่านถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนเยาวราช ถนนราชวงศ์ ถนนเจริญกรุง ถนนทรงวาด ถนนมิตรภาพไทย-จีนและถนนไตรมิตร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวและร่วมงาน
ประเพณีงานเจเยาวราช ประจำปี 2568 จัดขึ้น ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช โดยมีการประกอบพิธีกรรม เพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าและพระมหาโพธิสัตว์ การจัดอาหารเจ และการไหว้เจ้าตามศาลเจ้า 22 ศาลเจ้า เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ทั้งนี้ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้สนับสนุนบริการรถราง เพื่อร่วมงานเทศกาลกินเจที่เยาวราชมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2554