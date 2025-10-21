xs
CHOSEN สตาร์ทอัพไทย คว้าแชมป์อาเซียน ในงาน ASEAN Energy Business Forum ที่มาเลเซีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท CHOSEN Digital คนกลางเวที งาน ASEAN Energy Business Forum 2025 (AEBF-25) จัดขึ้นที่ Kuala Lumpur Convention Centre, กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 15–17 ตุลาคม 2025 ภายใต้ธีมหลักด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อเร่งการลงทุนและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดในอาเซียน

พิธีเปิดการประชุมร่วมกับการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่ 43 กล่าวเปิดโดย นายกรัฐมนตรี ดาโต๊ะ เซรี อันวาร์ บิน อิบราฮิม (YAB Dato’ Seri Anwar Ibrahim) เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาค

งานมีผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมอย่างครบครัน — รวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน, ผู้บริหารหน่วยงานรัฐด้านพลังงาน, ผู้บริหารบริษัทพลังงานชั้นนำ, นักลงทุน และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วภูมิภาค เพื่ออภิปรายนโยบาย ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยี และแข่งขันนำเสนอนวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นาย Anwar Ibrahim และรัฐมนตรีพลังงานในประเทศอาเซียน ในงาน ASEAN Energy Business Forum
หนึ่งในไฮไลต์ของงานคือเวทีแข่งขันนวัตกรรม “ASEAN Sparks” — โครงการแข่งขันด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ดำเนินการโดย ASEAN Centre for Energy (ACE) ร่วมกับ UNIDO Climate Tech Innovation ขององค์การสหประชาชาติ และได้รับการสนับสนุนจาก Japan-ASEAN Integration
Fund (JAIF) รวมถึง Innovation Factory และ Block71 โดยโครงการได้คัดเลือกสตาร์ทอัพจากทั้งภูมิภาคเข้าสู่รอบชิงและนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศ

ในรอบการแข่งขัน ASEAN Sparks บริษัท CHOSEN Digital (โชเซ่น ดิจิตอล) ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะการแข่งขันเวที ASEAN Sparks จากผู้สมัครทั่วภูมิภาคอาเซียน ซึ่งตอกย้ำการยอมรับของภูมิภาคต่อเทคโนโลยีและโซลูชันของบริษัทในด้านพลังงานและ e-mobility การชนะรางวัลในเวทีนี้คาดว่าจะช่วยเร่งการขยายตลาดและการหาพันธมิตรเชิงพาณิชย์ในภูมิภาคอาเซียนให้กับ CHOSEN

วรพจน์ รื่นเริงวงศ์ (Worapoj CHOSEN) ถ่ายภาพรับรางวัล
นายวรพจน์ รื่นเริงวงศ์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท CHOSEN Digital กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับอาเซียนจากองค์กรชั้นนำอย่าง UNIDO และ ASEAN Centre for Energy รางวัลนี้ไม่ใช่แค่ความสำเร็จของทีม CHOSEN แต่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าโซลูชันด้านพลังงานอัจฉริยะของเอเชียนสามารถเติบโตและสร้างผลกระทบในระดับภูมิภาคได้จริง”

“เทคโนโลยีของเราเห็นถึงโอกาสการเติบโตด้านรถไฟฟ้า ความหลากหลายของเทคโนโลยีการชาร์จที่ต่างยี่ห้อต่าง APP ต่างเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้ถูกออกแบบให้รองรับการเติบโตของรถไฟฟ้าจำนวนมากมาก่อน ซึ่งเป็นปัญหาระบบประเทศ
แต่เป็นปัญหาระดับภูมิภาคและประเทศส่วนใหญ่ในโลก โดย CHOSEN สร้างระบบบริหารจัดการพลังงานจากรถยนต์ไฟฟ้า เป็นภาพรวมทั้งระบบ (EV Energy Aggregator และ Virtual Power Plant) และเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้พลังงาน อาคาร ภาครัฐ และระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการเติบโตของรถไฟฟ้า และพลังงานสะอาด และสร้างระบบนิเวศพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน

เรามุ่งมั่นจะขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในอาเซียน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถทำให้การชาร์จรถไฟฟ้าในอาคารต่างๆ ง่ายขึ้นด้วยการ Integrate
กับระบบการชาร์จได้หลากหลายยี่ห้อและเชื่อมต่อกับระบบหม้อแปลงและไฟฟ้า และ Application ต่างๆในอาคาร
จนไปถึงระบบหม้อแปลงและโครงสร้างระดับประเทศและภูมิภาค”

๐ ก้าวต่อไปของ CHOSEN Digital

CHOSEN เคยชนะรางวัลแชมป์โลก นวัตรกรรมจากประเทศเวียดนาม โดยได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีเวียดนาม และประเทศไต้หวัน และผู้เข้ารอบสุดท้ายในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย และอันดับ 1 การแข่งขันเวทีนวัตกรรมในประเทศไทยหลายรายการเช่น Delta Angel Fund, Startup Connect และ NIA นวัตกรรมแห่งชาติ และรายการ Shark Tank Thailand
จนมาได้ชนะรางวัลระดับภูมิภาค ASEAN ใน ASEAN Sparks ล่าสุด

เวที ASEAN Sparks คัดเลือกผู้ชนะในภูมิภาค 7 ราย เพื่อเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าพบ Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) และรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อเสนอโครงการเพื่อได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นต่อไป CHOSEN Digital เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาและขยายโครงการต้นแบบ “EV Energy Aggregation Network” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในหลายประเทศ และเอกชนในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนระบบ
Energy Modernization ของอาเซียนต่อไปในอนาคต

