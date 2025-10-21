ธนาคารกรุงเทพ เปิด The Big Blue Ocean รุ่น 4 ติวเข้ม คว้าโอกาสธุรกิจด้วยดิจิทัล-AI

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการธนาคาร นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท พร้อมด้วยนายทศพร เพ็ชรโปรี กรรมการบริษัท AXONS Technology (ในเครือ CPF) ร่วมเปิดหลักสูตรอบรม The Big Blue Ocean รุ่นที่ 4 ด้วยแนวคิด “ชนะได้ด้วยดิจิทัล” ดึงผู้บริหาร-ดิจิทัลกูรูชั้นนำระดับประเทศถ่ายทอดมุมมอง และประสบการณ์จริง ชี้โอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการก้าวข้ามความท้าทายด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี AI อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพได้จัดหลักสูตร The Big Blue Ocean รุ่นที่ 4 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ชนะได้ด้วยดิจิทัล” เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมอัปเดตเครื่องมือดิจิทัลที่สามารถเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสาขามาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรง นอกจากนี้ธนาคารยังตั้งใจให้หลักสูตรนี้ เป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์จริงระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรทุกคน เพื่อสร้างเครือข่ายแห่งความร่วมมือ สนับสนุนซึ่งกันและกันในการก้าวเข้าสู่โลกของ Digital Transformation อย่างมั่นใจ เพราะหัวใจของการเปลี่ยนแปลงองค์กร ไม่ได้อยู่ที่การมีแผนกลยุทธ์ที่ดี หรือการลงทุน ในเทคโนโลยีล้ำสมัยเท่านั้น แต่คือความสามารถในการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้จากทั้งความสำเร็จและความผิดพลาด รวมทั้งการนำบทเรียนเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร การเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น การเรียนรู้ และปรับตัวอย่างสม่ำเสมอ
“เป็นที่น่ายินดีว่าหลักสูตรนี้ได้รวบรวมผู้นำธุรกิจ ทายาทธุรกิจรุ่นใหม่และผู้บริหารระดับสูง จากหลากหลายอุตสาหกรรมที่กำลังขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล มาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เชื่อว่านี่คือโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีคุณค่า การแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้ประกอบการชั้นนำ เรียนรู้แนวทางการเสริมศักยภาพ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งธนาคารพร้อมสนับสนุนทุกธุรกิจในเส้นทางการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ ตามเจตนารมณ์การเป็น ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’ ที่จะร่วมสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา ส่งเสริมองค์ความรู้ รวมทั้งจัดการสินเชื่อที่เหมาะสม เพื่อให้การปรับเปลี่ยนองค์กร และ Digital Transformation เป็นไปอย่างราบรื่น นำพาทุกธุรกิจก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาดยุคดิจิทัลอย่างมั่นคง” นายชาติศิริกล่าว
นายทศพร เพ็ชรโปรี กรรมการบริษัท AXONS Technology (ในเครือ CPF) บรรยายในหัวข้อ Thriving in the age of intelligence transformation ในโอกาสเปิดโครงการนี้ว่า ความท้าทายของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีในปัจจุบันพบว่า มีอยู่ 4 เรื่องหลักได้แก่
1) ความเสียเปรียบจากการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีทุนสูง 2) เข้าถึงเทคโนโลยียาก ขาดบุคคากรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภายในบริษัท 3) องค์ความรู้กระจุกตัวอยู่กับบุคคลไม่ได้ถูกจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ 4) ขาดการเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ๆที่จำเป็นกับธุรกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเอาชนะได้ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี และ AI อย่างง่ายดาย ซึ่งในขณะนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการทำ Digital Transformation เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาก ด้วยประสิทธิภาพที่แม่นยำ ใช้งานง่าย ทำให้ต้นทุนและระยะเวลาลดลงมากเมื่อเทียบกับช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา
“การปรับตัวของภาคธุรกิจต้องเริ่มในตอนนี้ดีที่สุด เพราะหากปรับตัวช้าไปกว่านี้ธุรกิจก็จะมีความเสี่ยงและเสียโอกาสในการแข่งขัน โดย CPF เริ่มต้นวางรากฐานการนำ AI มาใช้บริการจัดการธุรกิจฟาร์ม ตั้งแต่หลังสถานการณ์ โควิด-19 โดยใช้ AI ในการเก็บข้อมูล ตรวจจับความผิดพลาดเพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูล และสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วยการร่วมแชร์เคสรายเดือน จนต่อยอดจากทีมฟาร์มสู่ทีมขายและบัญชี ซึ่งเป็นสัญญาณว่าการใช้ AI เข้ามาเป็นแกนหลักอันหนึ่งของธุรกิจ ทำให้เกิดผลสำเร็จได้จริง” นายทศพรกล่าว
สำหรับหลักสูตร The Big Blue Ocean รุ่นที่ 4 ได้รวมเนื้อหา Digital Transformation เอาไว้อย่างเข้มข้น พร้อมส่งตรงความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรสุด Exclusive มากกว่า 20 ท่าน มาร่วมบรรยายและแชร์ประสบการณ์ผ่านหัวข้อที่น่าสนใจ ตลอด 11 สัปดาห์ อาทิ คุณดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ Leadership in the Digital Era คุณเอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล และ(รักษาการ)หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ Reimagine Digital Transformation: Building AI-First Organization, Mr. Axel Winter, CEO at Xponential Co., Ltd. บรรยายในหัวข้อ Agile and Team Capability Development, คุณพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ Change Management and Organization Alignment in the Age of AI รวมทั้งกิจกรรม Workshop ที่ผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือวางแผนการนำ AI มาใช้ประโยชน์เสริมศักยภาพขององค์กรอย่างเหมาะสม