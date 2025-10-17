กรุงไทย ผนึก ONNEX by SCG ดันสำนักงานใหญ่ อาคารสุขุมวิท รับ LEED ระดับ PLATINUM

นายบวรสันติ์ นวราช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลิฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จำกัด จาก ONNEX by SCG (ที่ 5 จากขวา) ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบป้ายมาตรฐานอาคารเขียว “LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)” ให้แก่ ธนาคารกรุงไทย อาคารสำนักงานใหญ่ สุขุมวิท นำโดย นายพิชิตศักดิ์ ศิริปัญจนะ ผู้บริหารสายงาน ปฏิบัติการธนาคารกรุงไทย (ที่ 6 จากซ้าย) หลังประสบความสำเร็จผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED เวอร์ชันล่าสุด 4.1 ประเภท O+M ในระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ที่มุ่งเน้นด้านการดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพของอาคารที่มีอยู่เดิม ให้ลดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริง และสร้างคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีแก่ผู้ใช้งาน เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายการมุ่งสู่ Net Zero ของธนาคารกรุงไทยในภาพรวม
โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทาง ONNEX by SCG เป็นบริษัทที่ปรึกษาการขอรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ ต่อเนื่องจากปี 2567 ที่อาคารสำนักงานใหญ่ นานาเหนือ ได้รับรางวัล LEED ในระดับ Gold จากสถาบัน U.S. Green Building Council (USGBC) มาก่อนหน้า
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) คือ มาตรฐานอาคารเขียวเพื่อความเป็นผู้นำด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อตั้งโดยสถาบัน U.S. Green Building Council (USGBC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาคารใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันมาตรฐาน LEED ถือเป็นมาตรฐานอาคารเขียวที่ได้รับความนิยมที่สุดในระดับสากล
“การได้รับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED ของธนาคารกรุงไทยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของธนาคารกรุงไทย ในการดำเนินการตามเป้าหมาย ESG สร้างผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทาง ONNEX by SCG รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีบทบาทสำคัญในโครงการนี้ โดยหลังจากที่สำนักงานใหญ่ อาคารนานาเหนือ ได้รับรางวัล LEED ในระดับ Gold จากสถาบัน U.S. Green Building Council (USGBC) ในปี 2567 แล้ว โครงการล่าสุดที่สำนักงานใหญ่ อาคารสุขุมวิท กับมาตรฐานอาคารเขียว LEED เวอร์ชันล่าสุด 4.1 ประเภท O+M ในระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ถือเป็นการยืนยันเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของธนาคารกรุงไทย ในการยกระดับอาคารสำนักงานที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน โดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” นายบวรสันติ์ นวราช, ONNEX by SCG กล่าว
นายพิชิตศักดิ์ ศิริปัญจนะ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า “ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเดินหน้าปรับปรุงอาคารสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามมาตรฐานอาคารเขียว LEED เวอร์ชัน 4.1 ประเภท O+M หรือ LEED for Operations and Maintenance โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก ONNEX by SCG เป็นบริษัทที่ปรึกษา ล่าสุด อาคารสำนักงานใหญ่ สุขุมวิท ได้รับรองอาคารเขียว LEED ระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุด หลังจากปี 2567 อาคารสำนักงานใหญ่ นานาเหนือ ได้รับรางวัล LEED ในระดับ Gold จากสถาบัน U.S. Green Building Council (USGBC) โดย อาคารสำนักงานใหญ่ สุขุมวิท ได้ยกระดับประสิทธิภาพอาคาร ดังนี้
๐ การใช้พื้นที่อย่างยั่งยืน บริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุสะท้อนความร้อน เคลือบหลังคา เพื่อลดความร้อน ติดตั้งแผงบังแดด และเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่ก่อมลพิษ
๐ การบริหารประสิทธิภาพในการใช้น้ำ ลดการใช้น้ำเฉลี่ย 3,146 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในพื้นที่ถึง 41%
๐ การใช้พลังงานอาคารให้มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานได้มากกว่าอาคารทั่วไปถึง 28% และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 688 ตันต่อปี
๐ การใช้วัสดุและทรัพยากร จัดซื้อวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการคัดแยกขยะครบวงจร สามารถนำไปรีไซเคิลได้เฉลี่ย 2,328 กิโลกรัมต่อเดือน
๐ การบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ใช้แนวทาง Green Cleaning มีระบบระบายอากาศที่ได้มาตรฐาน ทำให้ค่า CO2 และ TVOC อยู่ในเกณฑ์สูง ช่วยลดการสะสมของฝุ่นPM 2.5
๐ อาคารตั้งอยู่แนวรถไฟฟ้า พนักงานเดินทางโดยขนส่งสาธารณะสะดวก ลดการปล่อยคาร์บอนได้ประมาณ 78% เมื่อเทียบกับการใช้รถยนต์ส่วนตัว
ทั้งนี้ บริษัท SCG Building and Living Care Consulting จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการด้านอาคารเขียว อาคารประหยัดพลังงาน อาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี และการพัฒนาอาคารเพื่อมุ่งสู่ Net Zero โดยเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรอง LEED Proven Provider จากองค์กร U.S. Green Building Council การันตีถึงประสบการณ์และคุณภาพระดับสูงของทีมงานให้คำปรึกษา มีบริการด้านการขอรับรองมาตรฐานอาคาร อาทิ LEED, TREES, Edge, WELL และ Fitwel โดยมีโครงการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลแล้วกว่า 200 โครงการ สำหรับผู้ที่สนใจรับคำปรึกษาการขอรับรองมาตรฐานอาคาร