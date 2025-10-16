หอธรรมพระบารมี จัด “โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

หอธรรมพระบารมีจัดกิจกรรมธรรมะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจัด “โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศล” และ “โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล” เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในทางธรรม
โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลของหอธรรมพระบารมี จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 –11 ธันวาคม 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวาระปัญญาสมวาร (ครบ 50 วันแห่งการเสด็จสวรรคต) และได้จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2568 นี้นับเป็น ครั้งที่ 10 รวมผู้เข้าร่วมโครงการตลอด 10 ปี จำนวนกว่า 505 ท่าน
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามพระธรรมวินัย พร้อมทั้งฝึกอบรม วิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 อย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลาการบวช เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา
นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน หอธรรมพระบารมีได้จัด โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลอีกโครงการหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกคนได้ร่วมภาวนาและถวายความกตัญญูกตเวทีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
กิจกรรมทั้งสองโครงการจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อเป็นการเดินตามรอยทางธรรมของพระองค์
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของหอธรรมพระบารมีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยดูตารางกิจกรรมและลงทะเบียนได้ที่ www.kondee.com หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทาง Line: @baramee สำหรับการเดินทางสามารถดูแผนที่ได้ที่ คลิกที่นี่
