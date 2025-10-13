กรมควบคุมมลพิษ x กทม.สู้ฝุ่น PM 20.5 ผนึก 9 บริษัท จัดเต็ม!! โปรดูแลรถยนต์ ลดถึง 50%

กรมควบคุมมลพิษ หารือกรุงเทพมหานคร เตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ กทม. เพิ่มมาตรการสมัครใจ ออกแคมเปญเชิญชวนให้ประชาชนนำรถยนต์ขนาดเล็กของตนเองเข้ารับการดูแลบำรุงรักษารถ
นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมการป้องกันฝุ่นในพื้นที่ กทม. นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หารือมาตรการ รับมือสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ กทม. ปี 2569 โดยมีกรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมหารือ
นายสุรินทร์ กล่าวว่า ในการประชุมเห็นควรให้เพิ่มมาตรการควบคุมฝุ่น PM2.5 ที่เกิดจากรถยนต์ขนาดเล็ก โดยให้เป็นมาตรการสมัครใจ ออกแคมเปญเชิญชวนให้ประชาชนนำรถยนต์ขนาดเล็กของตนเองเข้ารับการดูแลบำรุงรักษารถ ผ่านโปรสู้ฝุ่น ลด PM2.5 ของโครงการ “คลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5” และ “รถคันนี้ #ลดฝุ่น” มีบริษัทรถยนต์ 9 ราย ร่วมจัดแคมเปญให้ส่วนลดราคาการดูแลบำรุงรักษารถ สูงสุดถึง 50%
อีกทั้ง จะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มติมเพื่อจูงใจให้ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการลดฝุ่น PM2.5 มากขึ้น จึงให้ขยายขอบข่ายรถยนต์ที่ต้องลงทะเบียนใน Green list เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉพาะรถยนต์ขนาดใหญ่มากกว่า 6 ล้อ ขึ้นไป ให้รวมถึงรถยนต์ขนาดเล็ก 4 ล้อ และพิจารณาให้สิทธิประโยชน์สำหรับรถยนต์ที่เข้าร่วมลงทะเบียนใน Green list เช่น ให้ส่วนลดค่าจอดรถยนต์ในห้างสรรพสินค้าหรือที่จอดรถอัตโนมัติ หรือการให้บัตรชมภาพยนต์ฟรี เป็นต้น และให้เพิ่มความเข้มงวดสำหรับการบังคับใช้กฎหมาย หากพบรถยนต์ที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานจะต้องถูกห้ามใช้รถยนต์เด็ดขาด อีกทั้งกรุงเทพมหานครเห็นด้วยกับการปรับลดมาตรฐานควันดำให้เหลือไม่เกิน 20% เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกรมควบคุมมลพิษและกรมการขนส่งทางบก
นายสุรินทร์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของจัดการเรื่องการเผาในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะจังหวัดนครนายก ซึ่งมีการปลูกข้าวและเผาฟางข้าวในหลายตำบล โดยจะมีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เผาฟางข้าว ส่งเสริมให้มีการอัดฟางข้าวเป็นก้อน ลดการเผาในที่โล่ง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ