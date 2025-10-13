ยูนิโคล่ x ตอง กวินทร์ ต่อยอดโครงการ "UNIQLO Next Gen" ครั้งที่ 4 พัฒนาทักษะฟุตบอลเยาวชนต่อเนื่อง

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะฟุตบอล ภายใต้โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ร่วมกับ ตอง –กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ นักฟุตบอลและผู้ก่อตั้ง Kawin Academy ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนไทยจากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น
โดยในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมฝึกทักษะฟุตบอลทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 8–10 ปี จำนวน 70 คน ณ สนามโปโล ฟุตบอล พาร์ค (Polo Football Park) สะท้อนถึงความสนใจในกีฬาฟุตบอลที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ครั้งที่ผ่านมา ช่วยให้เยาวชนได้ฝึกทักษะในสนาม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนให้เยาวชนพัฒนาตนเองทั้งในและนอกสนาม พร้อมมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งพัฒนาทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชน ทั้งในตำแหน่งผู้เล่นและผู้รักษาประตู นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น การแบ่งทีมแข่งขัน เพื่อให้เยาวชนเข้าใจบทบาทของแต่ละตำแหน่งได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการฝึกทักษะทางกีฬา กิจกรรมยังส่งเสริมคุณลักษณะส่วนตัว เช่น ความมั่นใจ วินัย ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม โดยมีเยาวชนบางคนกลับมาร่วมกิจกรรมอีกครั้ง เพราะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะในครั้งก่อน
มร. โยชิทาเกะ วาคากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว่า “โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากเยาวชนและผู้ปกครอง โดยจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เปิดรับสมัคร สะท้อนถึงความสนใจและความรักในกีฬาฟุตบอลของเยาวชนไทย นับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงครั้งที่ 4 มีเยาวชนเข้าร่วมแล้วกว่า 240 คน ยูนิโคล่มีความตั้งใจที่จะสานต่อโครงการนี้ให้เป็นกิจกรรมระยะยาว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมอบโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับพันธกิจของยูนิโคล่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน”
ตอง – กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ กล่าวว่า “ครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ร่วมกับยูนิโคล่ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าน้อง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นจากหลากหลายภูมิภาค สะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมนี้ช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนให้เยาวชนอยากพัฒนาทักษะฟุตบอลของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ผมรู้สึกยินดีที่ได้สานต่อเป้าหมายร่วมกับยูนิโคล่ในการพัฒนาเยาวชนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอล ให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสอนทั้งทักษะพื้นฐานและเทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละตำแหน่ง การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากยูนิโคล่ พร้อมความตั้งใจของผมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการเล่นฟุตบอล จะช่วยมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจสำคัญให้กับน้องๆ ทุกคนต่อไปครับ”
โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผ่านกีฬา โดยมีการต่อยอดโครงการนี้ในอีกหลากหลายประเทศ ร่วมกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของยูนิโคล่ที่เชี่ยวชาญในกีฬาหลากหลายประเภท ทั้งฟุตบอล เทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกทักษะทางกีฬาที่หลากหลาย ทั้งการเล่นเทนนิสกับโรเจอร์ เฟเดอเรอร์, ฝึกทักษะการเล่นกอล์ฟกับอดัม สก๊อต และฝึกทักษะการเล่นสโนว์บอร์ดกับอะยุมุ ฮิราโนะ ฯลฯ
สำหรับ โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program ในประเทศไทยเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ด้วยกิจกรรมการฝึกทักษะฟุตบอล ร่วมกับ ตอง – กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ นักฟุตบอลชาวไทย ผู้เป็นตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติไทย เป็นผู้ร่วมฝึกสอนทักษะให้แก่เยาวชนหญิงและชาย เพื่อแบ่งปันเทคนิคการเล่นและประสบกาณ์ โดยให้เยาวชนที่มาเข้าร่วมได้ทดลองฝึกเป็นทั้งตำแหน่งผู้เล่น และตำแหน่งผู้รักษาประตู ร่วมถึงการเล่นกีฬาเป็นทีม ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะรอบด้านอย่างต่อเนื่อง