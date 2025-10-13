โนวาร์ตีส x สถานทูตสวิตฯ จัดเสวนา "Cardio Catalyst" ต่อเนื่องปีที่ 3 มุ่งยกระดับการดูแลสุขภาพหัวใจคนไทย

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นำโดย เปโดร สวาห์เลน (ที่ห้าจากซ้าย) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย และ โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) โดยเภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ (ซ้ายสุด) ประธานบริหาร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ผสานพลังจัดงาน Cardio Catalyst ครั้งที่สาม ภายใต้แนวคิด A Unified Mission to Transform Heart Health ยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของทั้งสององค์กรในการยกระดับการดูแลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
งานครั้งนี้ได้ต้อนรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำจากภาคเอกชน และตัวแทนผู้ป่วย มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ ถึงปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทยคือโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา (ที่สี่จากซ้าย) และ พล.ต.ต.นพ. เกษม รัตนสุมาวงศ์ (ที่ห้าจากขวา) นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบรรยายและเสวนาในงานครั้งนี้ด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่มุ่งยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วประเทศ และความตั้งใจร่วมกันในการสร้างอนาคตที่มีสุขภาพดีและยั่งยืนให้กับประชาชนไทย