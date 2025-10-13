อินโดรามาฯ หนุน Sonopress ป้อนวัตถุดิบผลิต "แผ่นเสียงคุณภาพสูง" จาก PET

Sonopress ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตสื่อและบริการด้านความบันเทิง ได้เริ่มการผลิต EcoRecord® ซึ่งเป็นแผ่นเสียงแรกของโลกที่ทำจาก PET ที่รีไซเคิลได้สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการเพลงที่ใส่ใจความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
โดยหนึ่งในพันธมิตรหลักที่ร่วมสนับสนุนนวัตกรรมนี้คือ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนระดับโลก ซึ่งได้จัดหาเม็ด PET ชนิดพิเศษเพื่อมอบคุณภาพเสียงระดับสูงในการผลิต EcoRecord® ที่โรงงานของ Sonopress ณ เมืองชาร์ล็อตต์ มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา การเปิดตัวในครั้งนี้ต่อยอดมาจากความสำเร็จในยุโรปที่มีการเปิดตัวอัลบั้มของ Liam Gallagher & John Squire, Ed Sheeran และ Marina
EcoRecord® เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนของวงการเพลง นอกจากคุณสมบัติที่รีไซเคิลได้แล้ว EcoRecord® ยังไม่ต้องใช้ก๊าซธรรมชาติและไอน้ำในกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในขั้นตอนการผลิตได้สูงสุดถึงร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับแผ่นเสียงไวนิลที่ทำจาก PVC แบบดั้งเดิม จากผลสำรวจของ Key Production ในปี 2567 ความต้องการในการซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเพลงที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยพบว่าร้อยละ 69 ของผู้ซื้อแผ่นเสียงจะซื้อมากขึ้นหากมีกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน และร้อยละ 77 ยินดีจ่ายในราคาที่สูงขึ้นสำหรับแผ่นเสียงที่ผลิตโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม นับเป็นโอกาสสำคัญที่ EcoRecord® จะเป็นทางเลือกสำหรับค่ายเพลงและศิลปินทั่วโลกที่สามารถใช้ในวงกว้างและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้จริง
๐ ความยั่งยืนและคุณภาพ
“เราต้องการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมดนตรีด้วยการนำเสนอทางเลือกที่ยั่งยืน โดยยังคงรักษาคุณภาพเสียงที่ผู้ฟังคาดหวัง” Sven Deutschmann CEO ของ Sonopress กล่าว “EcoRecord® ถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญ ทั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือใกล้ชิดกับพันธมิตรที่ไว้ใจได้อย่าง อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งจัดหาวัสดุโคพอลิเมอร์ชนิดพิเศษที่สามารถตอบโจทย์ด้านเทคนิคและมาตรฐานความยั่งยืนของรูปแบบแผ่นเสียงชนิดใหม่นี้”
ภายใต้ความร่วมมือนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้จัดหาเม็ด PET ชนิดพิเศษที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้านความใส ความแข็งแรง และความสามารถในการขึ้นรูป ซึ่งจำเป็นสำหรับการเล่นเสียงคุณภาพสูง โดยวัสดุนี้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับระบบฉีดขึ้นรูปแรงดันสูงขั้นสูงของ Sonopress ซึ่งเดิมพัฒนามาสำหรับการผลิตสื่อแบบออปติคัล
๐ การจัดส่งสินค้าในระดับภูมิภาคแต่คงศักยภาพระดับโลก
นอกเหนือจากประสิทธิภาพ Sonopress ยังเลือกอินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นพันธมิตร เนื่องจากมีเครือข่ายธุรกิจทั้งในภูมิภาคและระดับโลก ทำให้สามารถส่งสินค้าในภูมิภาคซึ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนจากการขนส่ง “ความร่วมมือครั้งนี้กับ Sonopress แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเม็ด PET ชนิดพิเศษในการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ” Marc Potemans, Head of Specialty Chemicals อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าว “เราภูมิใจที่ได้สนับสนุน Sonopress ในการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมดนตรีที่ยั่งยืนขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของเราในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและการดูแลสิ่งแวดล้อม”
ด้วยกำลังการผลิต EcoRecord® เริ่มต้นราวหนึ่งล้านแผ่นต่อปีในสหรัฐฯ Sonopress กำลังวางรากฐานเพื่อการขยายตัวในตลาดอเมริกาเหนือในอนาคต โดย CEO ของบริษัท Sonopress คาดว่าความต้องการในตลาดสหรัฐฯ จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และบริษัทพร้อมที่จะขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นตามความต้องการ