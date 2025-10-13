นิสสัน ส่งมอบความช่วยเหลือหลังน้ำท่วมใหญ่จังหวัดน่าน พร้อมจัดโครงการพิเศษ “Nissan Cares: Flood Relief Support Campaign”

เมื่อภัยพิบัติมาอย่างไม่ทันตั้งตัว ผลกระทบที่ตามมามักเฉียบพลันและรุนแรง และเมื่อภัยธรรมชาติผ่านพ้นไปการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตยากลำบากกว่าหลายเท่า ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนที่มีความพร้อมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
เมื่อไม่นานมานี้ จังหวัดน่านประสบภัยน้ำท่วมครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี จากพายุที่พัดกระหน่ำ น้ำไหลบ่าเข้าท่วมตัวเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ชีวิตในเมืองน่านต้องหยุดชะงักทันที ทางราชการต้องตัดน้ำ ตัดไฟ ทำให้บริการสาธารณะต่างๆ ใช้การไม่ได้ โรงพยาบาลจังหวัดเอง แม้จะยังสามารถดูแลผู้ป่วยที่นอนอยู่ในโรงพยยาบาลได้ แต่ไม่สามารถรับผู้ป่วยใหม่ได้ และต้องย้ายการบริการฉุกเฉินออกไปจุดอื่น แม้น้ำจะลดลงในระยะเวลา 4-5 วัน แต่ดินโคลนมหาศาลและซากสิ่งของจากที่ต่างๆ ที่ไหลมากับน้ำทำให้การฟื้นฟูเป็นไปได้ยากลำบากและใช้เวลาพอสมควร
นิสสัน ประเทศไทย เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคธุรกิจที่รีบเร่งส่งความช่วยเหลือ โดยได้ร่วมมือกับผู้จำหน่ายในพื้นที่ คือ สยามนิสสันเมืองน่าน เข้าไปฟื้นฟูสถานที่สำคัญเพื่อให้ชีวิตผู้คนกลับสู่สภาวะปกติได้เร็วที่สุด
ทีมนิสสันได้เข้าไปที่โรงพยาบาลจังหวัดน่านเป็นแห่งแรก เพราะโรงพยาบาลต้องดูแลผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยเก่าและใหม่ที่จะเข้ามารับบริการหลังน้ำท่วม โดยได้ส่งมอบอุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์การแพทย์สำหรับใช้ในหอผู้ป่วย เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลมีความราบรื่นมากขึ้น และประชาชนจะสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลได้เร็วขึ้นอีกด้วย
คณะผู้บริหารและพนักงานนิสสัน ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 บ้านดอนแท่น อำเภอเวียงสา ช่วยให้โรงเรียนเปิดสอน นักเรียนกลับเข้าสู่ห้องเรียนได้เร็วขึ้น การเรียนการสอนเกิดความต่อเนื่อง
ความช่วยเหลือเหล่านี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “Nissan Care for You มอบความห่วงใย ร่วมใจฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม” ที่นิสสันทำต่อเนื่องในฐานะสมาชิกรายหนึ่งที่อยู่ในสังคมไทยมานานกว่า 73 ปี นอกเหนือไปจากการช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ รวมถึงการสนับสนุนเศรษฐกิจและการเพื่อความสะดวกในการเดินทางและใช้ชีวิตของผู้คนผ่านการนำเสนอยานยนต์ที่มีคุณภาพ และการลงทุนดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน
นอกจากการบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นแล้ว นิสสันยังได้จัดโครงการพิเศษ “Nissan Cares: Flood Relief Support Campaign” เพื่อดูแลลูกค้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรุนแรง เช่น การมอบส่วนลด 30% สำหรับค่าอะไหล่ เคมีภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่น และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ สำหรับรถยนต์นิสสันที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2568
การให้ความช่วยเหลือแก่ทั้งโรงพยาบาล โรงเรียน ตลอดจนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ สะท้อนได้ถึงความมุ่งมั่นของนิสสันที่จะดูแลและไม่ทอดทิ้งใครในสังคม พร้อมเดินเคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ เพราะนิสสันเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยเช่นกัน