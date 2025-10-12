เนสท์เล่ ส่งเสริมพฤติกรรม “กินอยู่อย่างสมดุล” มุ่งคนไทยสุขภาพดี

เนสท์เล่เดินหน้าสร้างสุขภาพดีทั่วไทย ผ่านกลยุทธ์ส่งเสริมพฤติกรรม “กินอยู่อย่างสมดุล” อย่างครบวงจร เพื่อคนไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (ขวา) ในงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2568 ร่วมด้วย ผศ. ดร.จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์ (ซ้าย) อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ. ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ และ นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เดินหน้าสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนและครบวงจร โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมพฤติกรรม "กินอยู่อย่างสมดุล" ด้วยกิจกรรมที่ทำได้ง่ายและเห็นผลจริง ควบคู่ไปกับการสื่อสารให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจไลฟ์สไตล์ชาวไทยในยุคปัจจุบัน นำไปสู่ผลลัพธ์ในเชิงบวกที่วัดได้จริงจากงานวิจัย เพื่อช่วยให้คนไทยสร้างพฤติกรรมห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคมไทยอย่างแท้จริง ด้วยความเข้าใจผู้บริโภคไทยทั้งในแง่ไลฟ์สไตล์และความท้าทายด้านการดูแลสุขภาพ เนสท์เล่ได้ออกแบบการสื่อสารและกิจกรรมให้เข้าถึงง่าย ทำได้จริง และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาว ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เนสท์เล่ได้ลงพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย เข้าถึงกว่า 400 ชุมชน ใน 3 ปีที่ผ่านมา รวมถึงมีการติดตามและวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอด
หนึ่งในกิจกรรมที่จุดประกายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืนก็คือ “ภารกิจพิชิตสุขภาพดี” ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งเป้าหมายการปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพในรูปแบบภารกิจประจำสัปดาห์ที่ทำได้ง่าย มีความต่อเนื่อง 6-13 สัปดาห์ ปรับใช้ได้กับทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น “โครงการภารกิจพิชิตสุขภาพดี” สำหรับวัยทำงาน “โครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี” สำหรับเด็กวัยเรียน หรือ “โครงการนักส่งเสริมสุขภาพรุ่นใหญ่” สำหรับผู้สูงอายุ โดยดำเนินโครงการผ่านการผนึกกำลังกับพันธมิตรและภาคสาธาณสุขเพื่อบรรลุเป้าหมายลด NCDs ให้แก่ประชากรไทย กิจกรรมทั้งหมดนี้มีการติดตามและวัดผลเพื่อให้มั่นใจว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพอย่างชัดเจน โดยจากการวัดผลหลังโครงการ พบว่า 80% ของผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเป็นประจำ และ 40% มีผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น สะท้อนถึงผลสำเร็จของโครงการในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีที่ปฏิบัติได้จริงและต่อเนื่อง เป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้ว ในปี 2568 นี้เนสท์เล่ได้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อต่อยอดการพัฒนาแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ลด NCDs ผ่านงานวิจัยโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งผลงานวิจัยพบว่า การปรับพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่องด้วยโครงการภารกิจพิชิตสุขภาพดีในกลุ่มวัยทำงาน สามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ โดยเห็นได้จากดัชนีสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น เช่น ดัชนีมวลกายลดลง และไขมันในช่องท้องลดลง เป็นต้น นอกจากนี้ เนสท์เล่ ยังร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ และกองควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ในเวทีงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เพื่อผลักดันประเด็นการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ กินอยู่อย่างสมดุล ให้เป็นหนึ่งในแนวทางที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยง NCDs ให้คนไทย
เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคในยุคที่สื่อดิจิทัลมีบทบาทสำคัญ เนสท์เล่ได้จัดทำแคมเปญสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ทั้งในรูปแบบคอนเทนต์สุขภาพที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติง่าย และยืดหยุ่น เช่นเทคนิคการกินอยู่อย่างสมดุลด้วยการ “บวก แบ่ง แพลน” รวมไปถึงแคมเปญสร้างแรงบันดาลใจในการกินอยู่อย่างสมดุล “กินได้ กินดี” ที่เปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ โดยมีเป้าหมายในการจุดประกายในการปรับพฤติกรรมอย่างยั่งยืน ไม่ฝืนทุกไลฟ์สไตล์
ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการมุ่งสร้างสุขภาพดีให้กับคนไทยอย่างยั่งยืน โดยเน้นการทำกิจกรรมและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและทำได้จริงตามไลฟ์สไตล์ของคนไทย โดยมีการติดตามและวัดผลเพื่อให้มั่นใจว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ส่งเสริมสังคมไทยที่แข็งแรงไปด้วยกันอย่างยั่งยืน