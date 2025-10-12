เครือข่ายเป็นหูเป็นตาฯ x สสส.มุ่งเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ผุดแคมเปญ “ชะลอเพื่อรอยยิ้ม" นำร่อง ถ.เจริญกรุง

เครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตบางรัก และสำนักงานเขตสาทร สำนักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร และภาคีความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ร่วมกันเปิดเวที Kick Off แคมเปญ “ชะลอเพื่อรอยยิ้ม STAY SAFE” และโครงการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการปรับพฤติกรรมการใช้ความเร็วในเขตชุมชน ผ่านการนวัตกรรม “ป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ (Speed Awareness Monitor – SAM)” ณ ห้องประชุมอินทร์บรรจง ชั้น 9 สำนักงานเขตบางคอแหลม
ภายใต้การรวมพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน วินจักรยานยนต์รับจ้าง และเครือข่ายภาคประชาชน การประชุมครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่ในเขตชุมชน โดยเฉพาะบนถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ซึ่งมีผู้คนหนาแน่น และเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ธุรกิจ แหล่งท่องเที่ยวมากมาย โดยตลอดวันมีการจราจรคับคั่ง และเต็มไปด้วยความเร่งรีบ มีการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
นางสาวอรชา มุ้ยเสมา ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กล่าวเปิดประชุม และกล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในประเทศไทยของเรายังคงสูง โดยแต่ละปีเราสูญเสียทรัพยากรบุคคลไปบนท้องถนนเฉลี่ยมากกว่าปีละ 2 หมื่นคน บาดเจ็บอีกปีละกว่า 5 แสนราย โดยหนึ่งในสาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรง รวมถึงในเขตชุมชนก็คือ การใช้ความเร็ว ที่แม้จะมีการกำหนดให้ในชุมชน ผู้ขับขี่ควรใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง แต่พฤติกรรมการขับขี่ของคนส่วนใหญ่ก็ยังขับขี่ด้วยความเร็วเกินกว่ากำหนด
“จะทำอย่างไรที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย ทำอย่างไรจะลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และความสูญเสียต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาทางด้านกายภาพ มาตรการบังคับใช้กฎหมาย และการให้การศึกษา จะทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่ของผู้รถใช้ถนนให้มีวินัยจราจร มีความระมัดระวังในการขับขี่ ไม่ขับขี่รถเร็ว เชื่อว่าพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน จะมีส่วนสำคัญทำให้เกิดเการเปลี่ยนแปลง และหนึ่งในแนวทางที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นก็คือ ก็คือการนำ นวัตกรรม “ป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์” มาใช้เปลี่ยนแปลงพฤทติกรรมเชิงบวก ภายใต้แคมเปญ “ชะลอเพื่อรอยยิ้ม STAY SAFE”
ด้าน ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ประธานเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม กล่าวว่า ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา สถานการณ์ปัญหาจากการใช้ความเร็ว โดยเฉพาะ “พฤติกรรมการขับรถเร็วที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด”ถือเป็นสาเหตุหลักที่สำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย และสร้างความสูญเสียงอย่างร้ายแรงทั้งการบาดเจ็บและการเสียชีวิต เครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จึงมีแนวคิดที่จะทำการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยในชุมชนต้นแบบด้านความเร็วด้วย Speed Awareness Monitor (SAM) โดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิไทยโรดส์ (ThaiRoads Foundation) ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย บริษัทไทยฮอนด้า จำกัด และเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ในการทำการศึกษาไปพร้อมๆ กับการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ความเร็วที่ปลอดภัยในพื้นที่ชุมชน
สำหรับวัตถุประสงค์ ของการศึกษา ก็เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ความเร็ว ก่อนและหลัง (Before and After) ติดตั้งป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ Speed Awareness Monitor (SAM) เพื่อสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ ในประเด็นเรื่องความเร็ว เพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน ในการพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยในชุมชนต้นแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ด้านความเร็ว
พื้นที่ดำเนินการป้ายชะลอเพื่อรอยยิ้มคือ ตำบลเจ็ดเสมียน ราชบุรี พื้นที่ตำบลศาลายา นครปฐม ซี่งมีการ ติดตั้งแล้วและในส่วนพื้นที่ถนนเจริญกรุง ครอบคลุมพื้นที่ เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม จะเริ่มติดตั้งระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2568 - มกราคม พ.ศ.2569 คือบริเวณตั้งแต่ หน้า Asiatique ถึงบริเวณทางเข้าโรงเรียนวัดราชสิงขร และบริเวณหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) ถึงทางเข้าโรงเรียนวัดม่วงแค
สำหรับป้ายชะลอเพื่อรอยยิ้ม ที่จะนำมาติดนี้ มีความพิเศษคือ เป็นป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ ตรวจจับความเร็วรถด้วยเรดาร์ แสดงตัวเลขความเร็ว พร้อมสัญลักษณ์หน้าแสดงอารมณ์ เพื่อเตือนผู้ขับขี่ในทันที คือ ถ้าขับด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กม./ ชั่วโมง สีตัวเลขจะเป็นสีเขียว จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นหน้ารอยยิ้ม และรูปยกนิ้วโป้ง แต่ถ้าขับด้วยความเร็วเกิน 30 กม./ ชั่วโมง สีตัวเลขจะเป็นสีแดง จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นหน้าเศร้า
เครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม อยากให้ทุกท่านกลับบ้านอย่างปลอดภัยเพื่อไปหาคนที่ท่านรัก จึงอยากใช้ป้ายชะลอเพื่อรอยยิ้มนี้ เป็นเครื่องมือในการช่วยกัน “ขับขี่ไม่เร็วเกินกำหนดภายในชุมชน” เพราะเพียงเราลดความเร็วลงเล็กน้อย เราก็อาจช่วยรักษาชีวิตของเด็กนักเรียน หรือคนที่เรารักให้ปลอดภัยได้อีกมาก
เครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม ขอเชิญชวนให้พี่น้องทุกคน มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชุมชนปลอดภัย โดยการขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กม./ ชั่วโมง ทำให้ป้ายชะลอเพื่อรอยยิ้ม มีแต่หน้ายิ้มตลอดเวลา (Stay Safe for SAM) เพราะทุกครั้งที่เราชะลอรถ เราไม่ได้แค่ขับอย่างระมัดระวัง แต่เรากำลัง ส่งต่อความห่วงใย ให้ทั้งชุมชน “ทุกความเร็วที่ลดลง คือการส่งความปรารถนาดีต่อกัน”
สำหรับผู้สนใจมีส่วนร่วมกับเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม ขับเคลื่อนและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สามารถติดตามที่ เพจ : เป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม https://www.facebook.com/penhoopentar