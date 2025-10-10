มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ส่งมอบโรงเรียนยั่งยืนวิทยา แห่งที่ 2 สานต่อเจตนารมณ์ “TOYOTA GIVING ขับเคลื่อนไทยให้ยั่งยืน”

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, ดร. ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1, ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย คณะผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คณะผู้บริหารชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบโรงเรียนยั่งยืนวิทยา แห่งที่ 2 พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2568 ณ โรงเรียนบ้านลำแคลง จังหวัดตรัง
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สานต่อโครงการพัฒนาโรงเรียน ต้นแบบยั่งยืนวิทยาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยในปีนี้ ได้ขยายโครงการสู่โรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านการสนับสนุนองค์ความรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ครอบคลุม 4 ด้านหลัก ได้แก่
1. ด้านความมั่นคงทางอาหาร
• แปลงเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ปลูกผักสวนครัวหลากหลาย พร้อมระบบรดน้ำอัตโนมัติ
• โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เลี้ยงในพื้นที่เปิด มีอิสระ มีความสุข ทำให้ไข่มีคุณภาพ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
2. ด้านสาธารณูปโภค
• ระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติ เพิ่มแรงดันน้ำเพื่อให้ใช้น้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
• อ่างล้างมือสุขาภิบาล ส่งเสริมสุขอนามัยในสถานศึกษา
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
• ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ขนาด 5 กิโลวัตต์ ลดค่าไฟ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 4,429 กิโลกรัมต่อปี
• เครื่องบีบอัดขยะคาราคูริ โดยใช้กลไกธรรมชาติ ไม่พึ่งพาพลังงาน
• ถังหมักรักษ์โลก แปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ
4. ด้านภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้
• สนามเด็กเล่นมาตรฐาน ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน
• จุดพักผ่อนและชุดโต๊ะเก้าอี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเอนกประสงค์
พร้อมกันนี้ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนในเครือข่าย “กลุ่มโรงเรียนปะเหลียน” จำนวน 13 แห่ง เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาทักษะกีฬาให้กับเยาวชนอย่างทั่วถึง
โตโยต้าเชื่อมั่นว่า การสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่เยาวชน คือกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืนในระยะยาว และยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “โรงเรียนยั่งยืนวิทยา” เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะ ภายใต้แนวคิด “TOYOTA GIVING ขับเคลื่อนไทยให้ยั่งยืน” ผ่านการให้ในทุกมิติ ได้แก่
ให้…สุขภาพที่ยั่งยืน
ให้…ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน
ให้…ภูมิปัญญาที่ยั่งยืน
ให้…การศึกษาที่ยั่งยืน