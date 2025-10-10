ซีพี แอ๊กซ์ตร้า ผนึกพันธมิตรผลักดันไทย สู่สังคมไร้ขยะอาหาร

ซีพี แอ๊กซ์ตร้า รวมพลังพันธมิตรในงาน “THAILAND ZERO FOOD WASTE FORUM 2025” ลดปัญหาขยะอาหาร ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Zero Food Waste อย่างยั่งยืน
· ซีพี แอ็กซ์ตร้า รวมพลังพันธมิตร ลดขยะอาหาร เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาส พร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมไร้ขยะอาหาร
· ตั้งเป้าขยะอาหารเป็นศูนย์ (Zero Food Waste to Landfill) ภายในปี 2573
· เดินหน้าโครงการ “ลดทิ้ง สร้างค่า AXTRA Zero Waste” ด้วยแนวคิด ขยะเป็นศูนย์ ประโยชน์เป็นแสน สร้างคุณค่าและเศรษฐกิจหมุนเวียน
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CP AXTRA ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก แม็คโคร-โลตัส ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการลดขยะอาหารเป็นศูนย์ภายในปี 2573 พร้อมรวมพลังพันธมิตรทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ร่วมผลักดันประเทศไทยสู่สังคมไร้ขยะอาหาร ในงาน “THAILAND ZERO FOOD WASTE FORUM 2025” ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง ลดทิ้ง สร้างค่า เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาส”
ซีพี แอ็กซ์ตร้า ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะอาหารที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการขยะอาหารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเปลี่ยนของเหลือให้เป็นคุณค่าใหม่ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าลดขยะอาหารเป็นศูนย์ภายในปี 2573 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 12.3 ของสหประชาชาติ
การดำเนินงานของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ครอบคลุมการจัดการขยะอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผ่านแนวทางหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย
1) ต้นน้ำ: ร่วมมือกับผู้ผลิตและเกษตรกรในการเพาะปลูกอย่างรับผิดชอบ และพัฒนาระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูญเสียตั้งแต่ต้นทาง
2) กลางน้ำ: บริหารจัดการสินค้าภายในสาขาให้เกิดขยะน้อยที่สุด ผ่านระบบสั่งสินค้าอัตโนมัติ การใช้บรรจุภัณฑ์ยืดอายุสินค้า และการจัดเก็บด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม
3) ปลายน้ำ: นำขยะอาหารกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิด “ขยะเป็นศูนย์ ประโยชน์เป็นแสน” โดยเปลี่ยนขยะอาหารให้เป็นอาหารสำหรับแมลงโปรตีน BSF (Black Soldier Fly) ซึ่งช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์ และยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์คุณภาพสูงและปุ๋ยอินทรีย์
นางศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ซีพี แอ็กซ์ตร้า กล่าวว่า “โครงการ ‘ลดทิ้ง สร้างค่า AXTRA Zero Waste’ ไม่ใช่เพียงแนวคิด แต่เป็นการลงมือทำจริงในทุกสาขาของแม็คโครและโลตัส เรามุ่งสร้าง Zero Waste Store ทั่วประเทศ พร้อมขยายแนวทางนี้สู่ชุมชนรอบข้าง ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมไร้ขยะที่เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”
ภายในปี 2568 โครงการ “ลดทิ้ง สร้างค่า AXTRA Zero Waste” สามารถลดปริมาณขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบได้กว่า 15,000 ตัน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ชุมชนและเกษตรกรไทยกว่า 76 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพของการเปลี่ยน “ขยะ” ให้เป็น “คุณค่า” ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมต่อยอดสู่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สนับสนุนเกษตรกรและ SME ผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการปล่อยคาร์บอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความยั่งยืน
“เราเชื่อมั่นว่า การจัดการขยะอาหารอย่างเป็นระบบ ไม่เพียงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของผู้คน ทาง ซีพี แอ็กซ์ตร้า จึงเดินหน้าสานต่อพันธกิจ “ความยั่งยืนเป็นรากแก้วขององค์กร” เพื่อร่วมเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นางศิริพร กล่าวเพิ่มเติม