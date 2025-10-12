SME D Bank รับนโยบาย ‘รมว.อุตสาหกรรม-รมช.อุตสาหกรรม’ หนุนเอสเอ็มอียกระดับสู่ธุรกิจสีเขียว

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank นำโดย นายเดชา จาตุธนานันท์ ประธานกรรมการ นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมและรับมอบนโยบายการทำงานจาก นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม
ทั้งนี้ SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย พร้อม “พัฒนาคู่เติมทุน” สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม ในการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนควบคู่พัฒนาครบวงจร ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถฝ่าฟันปัญหาเร่งด่วนต่างๆ ขณะเดียวกัน ดึงดูดจูงใจให้พัฒนาสู่ธุรกิจสีเขียว และผลักดันตอบโจทย์เทรนด์อุตสาหกรรมอนาคต สร้างการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคู่กับเข้าประชุมผ่านออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 11 สำนักงานใหญ่ SME D Bank อาคาร SME Bank Tower เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568