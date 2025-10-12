เทศกาลไหว้พระจันทร์ ม.รังสิต จัดสวยงามในธีม Mid-Autumn Festival 2025 ย้ำความร่วมมือไทย–จีน

สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน เทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2568 โดยมีนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอย่างคึกคัก ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย สร้างทั้งความบันเทิงและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน อาทิ การเสวนา “ประสบการณ์ชีวิตในประเทศจีนของรุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง” ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจจากการใช้ชีวิตและการเรียนในต่างแดน นอกจากนี้ ยังมีการแสดงเชิดมังกรสุดตระการตา การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม และการแสดงพื้นบ้านชุดผีผลา ที่ได้รับเสียงปรบมือและความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น
อีกหนึ่งสีสันสำคัญคือบริการให้ผู้เข้าร่วมได้สวมใส่ชุดสไตล์หนุ่มสาวจีนเพื่อเพิ่มบรรยากาศความเป็นจีนดั้งเดิม การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญทางวัฒนธรรม แต่ยังตอกย้ำความร่วมมือและสายสัมพันธ์ระหว่างไทย–จีน พร้อมทั้งเป็นเวทีให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ตรงด้านภาษาและวัฒนธรรมในบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนาน ณ ลานหน้าอาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต