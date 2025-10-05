เสถียรธรรมสถาน จัดบวช ‘พุทธสาวิกาศีล 10’ เพื่อเป็นอาจาริยบูชา ‘แม่ชีศันสนีย์’

เปิดรับพุทธสาวิกาศีล 10 อายุตั้งแต่ 7 - 65 ปี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 68
นางสายสัมพันธ์ ปัญญศิริ ประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน กล่าวว่า ตามที่เสถียรธรรมสถานกำหนดให้มีการเคลื่อนกายสังขาร แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ออกจากเสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ อย่างถาวร สู่เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ จ.เพชรบุรี โดยเรียกชื่องานนี้ว่า 'จากบ้านสู่บ้าน จากปณิธานสู่ความจริง'
โดยขอเชิญลูกศิษย์และผู้ศรัทธาท่านได้ร่วมส่งท่านผ่านการร่วมงานสวดพระอภิธรรม ในวันที่ 28-30 ต.ค. 2568 ตั้งแต่เวลา 18.23 น. เป็นต้นไป ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ และในวันที่ 31 ต.ค.2568
จะจัดเป็นขบวนเคลื่อนกายสังขารของท่านออกจากเสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ ในเวลา 04.00 น.
โดยคาดว่าจะถึงเสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ ในเวลาประมาณ 09.00 น. และจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมจนถึงวันที่ 2 พ.ย.2568 นั้น
นางสายสัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า เนื่องในงานดังกล่าวทางเสถียรธรรมสถานยังจัดบวชพุทธสาวิกาศีล 10 ในวาระงาน 'จากบ้านสู่บ้าน จากปณิธานสู่ความจริง' และ '72 ปีชาตกาล แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต' เพื่อเป็นอาจาริยบูชา ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. - 3 พ.ย. 2568 ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ
โดยผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 7 - 65 ปี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ต.ค. 2568 สำหรับผู้สนใจร่วมงาน 'จากบ้านสู่บ้าน จากปณิธานสู่ความจริง' โดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางไปยังเสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ และร่วมบวชพุทธสาวิกา ติดต่อได้ที่ line : @sdsline หรือ โทร. 02-510-6697