ลุ้นอีกลูก ! พายุแมตโม แนวซ้ำรอยบัวลอย คาดกระทบไทย 9-10 ต.ค.นี้

🎯กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานอัพเดทเส้นทางพายุโซนร้อน กำลังแรง "แมตโม (MATMO)" เช้าวันนี้ (4 ต.ค.68) พร้อมออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่ 3 ว่า พายุลูกนี้ได้เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้ว และกำลังเคลื่อนตัวไปทางเกาะไหลหลำ โดยมีแนวโน้มจะแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นได้ ซึ่งคาดว่าจะขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนตอนใต้ หรือแนวประเทศเวียดนามตอนบน ช่วงวันที่ 5-6 ต.ค.68
พายุแมตโมคาดว่าจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย แต่เมื่ออ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วจะทำให้ภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน มีเมฆและฝนเพิ่มขึ้นบ้าง ส่วนใหญ่ยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง
สำหรับมรสุมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้น ด้านรับมรสุมบริเวณภาคตะวันออก โดยเฉพาะ จ.จันทบุรี และตราด จะมีฝนเพิ่มขึ้นได้ในช่วงดังกล่าว ซึ่งยังไม่น่าวิตกกังวล จากพายุลูกนี้ ขอให้ติดตามประกาศฯจากกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นระยะๆ
🎯ยังต้องลุ้น พายุลูกที่ 5 มาซ้ำรอย “บัวลอย” หรือไม่
ในปี 2568 ประเทศไทยเผชิญกับพายุหมุนเขตร้อน 4 ลูกแล้ว ได้แก่ วูทิป กาจิกิ หนงฟา และบัวลอย แม้ไม่มีลูกใดเข้าสู่ไทยโดยตรง แต่ทุกลูกส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งทางตรงและอ้อม โดยเฉพาะกาจิกิ หนงฟา และบัวลอยที่สร้างความเสียหายรุนแรงในหลายจังหวัด ส่วนเดือนตุลาคมนี้ยังคงต้องจับตาพายุใหม่ “แมตโม” ที่อาจก่อตัวและส่งผลต่อไทย
ดร.สนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Sonthi Kotchawat ถึงพายุแมตโม (Typhoon Matmo) ว่ามาในแนวเส้นทางเดิมๆ
1.ข้อมูลของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศจีนคาดการณ์ว่าความปั่นป่วนในเขตร้อนทางตะวันออกของหมู่เกาะฟิลิปปินส์จะพัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่นแมตโมภายใน 24 ชั่วโมงและเคลื่อนเข้าสู่ทะเลจีนใต้มุ่งหน้าไปทางชายฝั่งตะวันตกของมณฑลกวางตุ้งไปยังทางตะวันออกของเกาะไหหลำในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ 3 ต.ค. 68 โดยจะค่อยๆ ทวีกำลังแรงขึ้นเมื่อเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะไหหลำในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ (6ต.ค. 68)
2.สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฮ่องกง (HKO) คาดการณ์ว่าสภาพอากาศของฮ่องกงจะเลวร้ายลงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ โดยจะมีฝนตกหนัก ลมแรงและทะเลมีคลื่น ปานกลาง คาดการณ์ว่าลมตะวันออกจะแรงถึงระดับ 5 และบางครั้งอาจถึงระดับ6ในวันอาทิตย์ (5 ตุลาคม) โดยจะมีลมกระโชกแรง
3. เส้นทางของพายุแมตโม มีเส้นทางเคลื่อนที่คล้ายๆพายุบัวลอย จะเข้าสู่เวียดนามตอนเหนือและสปป.ลาว คาดว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยช่วง วันที่ 9-10 ตุลาคม 2568 อาจมีฝนตก หนักในบางพื้นที่