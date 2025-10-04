เวียตเจ็ทฯ ชูกลยุทธ์ “Fly Green” โชว์การขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน ในงาน Sustainability EXPO 2025

เวียตเจ็ทไทยแลนด์ ประกาศจุดยืนการดำเนินธุรกิจสายการบินเพื่อความยั่งยืน ตามพันธกิจ “Fly Green” ในงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน “SX Sustainability EXPO 2025” ครั้งที่ 16 ตอกย้ำบทบาทผู้นำสายการบินโลว์คอสต์ที่ใส่ใจสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวในการบรรยายหัวข้อ “From Sky to Land: Rethinking Tourism for the Next Generation” ณ งาน SX Sustainability EXPO 2025 ว่า “ธุรกิจการบินเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันดับต้น ๆ โดยในปี 2562 อุตสาหกรรมดังกล่าวมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 915 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 2-2.5% ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก การพลิกโฉมธุรกิจการบินสู่ความยั่งยืนจึงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่เวียตเจ็ทไทยแลนด์ให้ความสำคัญ โดยได้ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนรวมกว่า 228,000 ตันต่อปี ภายในปี 2573 ผ่านมาตรการต่าง ๆ ซึ่งจะปรับปรุงและพัฒนาวิธีปฏิบัติการบินให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอบรับพันธกิจ ‘Fly Green’ เพื่อส่งมอบความยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้โดยสารของเรา”
ทั้งนี้ สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ ได้ดำเนินกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนในหลายมิติ ประกอบด้วย การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการนำเชื้อเพลิงการบินยั่งยืน (SAF) มาใช้ตั้งแต่ปี 2567 ซึ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงธรรมดา ควบคู่กับการเสริมฝูงบินโบอิ้ง 737-8 รุ่นใหม่ 50 ลำที่ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 16% พร้อมส่งเสริมการเดินทางเชิงนิเวศ (Eco-Tourism) และเตรียมเปิดเส้นทางพิเศษ “Green Route” เพื่อให้ผู้โดยสารมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดตั้งกองทุน ‘Fly Green Fund’ ซึ่งเป็นกองทุนที่เวียตเจ็ทไทยแลนด์จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้โดยสาร พนักงาน และพันธมิตร เพื่อจัดทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย อาทิ โครงการ “Fly Green Metro Forest” ที่ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง โครงการ “Fly Green Forest – Mangrove” ซึ่งช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ไปจนถึงโครงการ “Fly Green Charity Run” งานวิ่งเพื่อระดมทุนและสร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อม
พร้อมกันนี้ ภายในงาน SX Sustainability EXPO 2025 เวียตเจ็ทไทยแลนด์ได้สะท้อนวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดแสดงบูธ “Fly Green, Fly Future” นำเสนอเส้นทางแห่งความยั่งยืน จากท้องฟ้า-ผ่านท้องทะเล-สู่ผืนดิน อย่างครบวงจร ในรูปแบบนิทรรศการ Interactive ทั้งการพัฒนาฝูงบิน การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงการบินแบบยั่งยืน (SAF) ตลอดจนโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมภายใต้ Fly Green Fund พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกให้ผู้เยี่ยมชมได้ลุ้นรับบัตรโดยสารภายในประเทศ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแรงขับเคลื่อนพันธกิจ Fly Green พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษจากเวียตเจ็ทไทยแลนด์ ในงาน “SX Sustainability EXPO 2025” ครั้งที่ 16 ณ บริเวณโซนนิทรรศการ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 5 ตุลาคม 2025 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/VietJetThailand