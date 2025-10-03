โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 สูงสุดต่อเนื่องปีที่ 3

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยโรงกลั่นน้ำมัน บางจาก พระโขนง ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 (Green Industry Level 5) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2568 TOGETHER WE GROW GREENER จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
ปีนี้ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง เป็นโรงกลั่นน้ำมันเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุดดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีและผู้มอบรางวัล และมี ดร.เอนกประชา แก้วมณี ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจโรงกลั่น เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ
รางวัลนี้สะท้อนถึงการบูรณาการแนวคิดการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเข้ากับทุกกระบวนการดำเนินงานของบางจากฯ ทั้งการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ไปจนถึงการขยายแนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียวสู่ชุมชน ผู้บริโภค และคู่ค้า เพื่อสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่อนาคตทางพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศ
ในปี 2568 มีสถานประกอบการได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว รวมทั้งสิ้น 274 ราย แบ่งเป็น รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 รวม 44 ราย และระดับ 4 รวม 230 ราย โดยบางจากฯ ได้รับรางวัลระดับสูงสุดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3