นศ.ทั่วโลกชิง Enactus World Cup แข่งโครงการช่วยสังคม-ลดมลพิษ

Enactus World Cup 2025 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26–28 กันยายนที่ผ่านมา 2568 ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับเวทีเยาวชนระดับโลก โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,800 คนจาก 35 ประเทศทั่วโลก ภายใต้ธีม “Generation:Re” ที่เน้นพลังของคนรุ่นใหม่ในการฟื้นฟู สร้างสรรค์ และเปลี่ยนแปลงโลกอย่างยั่งยืน
ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Saint Mary’s ประเทศแคนาดา คว้ารางวัลชนะเลิศจากการเสนอผลการดำเนินโครงการเพื่อสังคม“Square Roots” และ “Alaagi”ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในประเทศของตน โดย Square Roots ดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์เพื่อช่วยลดของเหลือจากภาคเกษตร ส่วนAlaagi พัฒนาวัสดุชีวภาพจากสาหร่ายทะเลเพื่อลดการใช้พลาสติก โครงการทั้งสองสะท้อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นหัวใจของการแข่งขันในปีนี้
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัย Bindura จากซิมบับเว กับโครงการ Biodermagent และ VoltStep เพื่อแก้ปัญหาด้านผลิตภาพทางการเกษตรและการเข้าถึงพลังงาน โดยทีมนศ.ทำงานร่วมกับชุมชนเกษตรกรและนักเรียนในพื้นที่ขาดแคลนพลังงาน พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมการเคลือบเมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์สวมใส่ที่สามารถผลิตพลังงานได้
ขณะที่ทีมนศ.มหาวิทยาลัย Münster จากเยอรมนี ได้รับรางวัล ThaiBev SEP Award (รางวัลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) จากโครงการ Seads ที่มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล สะท้อน “หลักเศรษฐกิจพอเพียง”ของไทย โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไทยเบฟ เป็นผู้มอบรางวัล เพื่อยกย่องการนำหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยไปใช้จริงผ่านการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล
ธีม Generation:Re และการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของประเทศไทย
การแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “Generation:Re” เพื่อเฉลิมฉลองพลังของคนรุ่นใหม่ในการจินตนาการใหม่ ฟื้นฟู และสร้างโลกขึ้นมาอีกครั้ง หลายทีมที่เข้าร่วมได้รับแรงบันดาลใจจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย ซึ่งเน้นความพอประมาณ ความยืดหยุ่น และการพัฒนาอย่างยั่งยืน—คุณค่าที่สอดคล้องกับพันธกิจของ Enactus อย่างชัดเจน
ประเทศไทยกลับสู่เวที Enactus World Cup อย่างเป็นทางการอีกครั้งในรอบเกือบทศวรรษ โดยมีทีมนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แชมป์จากประเทศไทย นำเสนอโครงการ “Cacows” นวัตกรรมที่เปลี่ยนเศษวัสดุจากการแปรรูปโกโก้ให้กลายเป็นอาหารสัตว์คุณภาพสูง ช่วยลดขยะทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร และช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทน โครงการนี้สะท้อนจิตวิญญาณแห่งการฟื้นฟูที่เป็นหัวใจของการแข่งขัน และแสดงให้เห็นถึงบทบาทนำของประเทศไทยในในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ผศ.ดร. เฉลิมชัย บุญยลีพรรณ ประธานมูลนิธิรากแก้ว เจ้าภาพจัดงานชิงแชมป์โลกด้านกิจกรรมเยาวชนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในปีนี้กล่าวว่า“ประเทศไทยในเวที Enactus World Cup สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะส่งเสริมเยาวชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการกลับเข้าสู่เครือข่ายโลก แต่ยังตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางของผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย”
ครบรอบ 50 ปีแห่งความสำเร็จ และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์
งาน Enactus World Cup ปี 2025เป็นวาระครบรอบ 50 ปีขององค์กร Enactus ซึ่งเริ่มต้นในปีค.ศ. 1975 ภายใต้ชื่อ Students in Free Enterprise (SIFE) ก่อนปรับภาพลักษณ์ใหม่ในปีค.ศ.2012 เพื่อสะท้อนพันธกิจที่กว้างขึ้นเป็น “Entrepreneurial Action for Us All”
George Tsiatis ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Resolution Project และ Enactus Global กล่าวถึงความประทับใจว่า “เรารู้สึกทึ่งกับวิสัยทัศน์และข้อเสนอของมูลนิธิรากแก้ว ทีมไทยแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทอย่างแท้จริง แม้จะไม่ได้อยู่ในเครือข่าย Enactus ตั้งแต่ปี 2016 แต่ได้ดำเนินโครงการในประเทศอย่างต่อเนื่อง และไม่เคยหยุดพัฒนาแนวคิดและแนวปฏิบัติให้นิสิตนักศึกษา มูลนิธิรากแก้วจึงเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมที่สุดในการนำการแข่งขันกลับสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรารู้สึกยินดีที่ได้ยกระดับเสียงของเยาวชนเหล่านี้ และเปิดพื้นที่ให้ได้มีบทบาทในเวทีการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก”
งานนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับมูลนิธิรากแก้ว และได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพันธมิตรระดับโลก เช่น KPMG, Harmony Gold และ Bentley Systems สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาคเอกชนในการส่งเสริมเยาวชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วภูมิภาคอาเซียน
ยกย่องผู้นำและศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า
งาน Enactus World Cup 2025 ยังเฉลิมฉลองผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กร โดย KPMG ได้รับรางวัล “Enactus Legacy Award 2025” เพื่อยกย่องความร่วมมือที่มั่นคงกับ Enactus ตลอดหลายทศวรรษ KPMG สนับสนุนเครือข่าย Enactus ใน 7 ประเทศ ได้แก่ บราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี กานา อิตาลี เม็กซิโก และประเทศไทย รวมถึง Enactus ด้วยบทบาทที่แข็งแกร่งในการส่งเสริมเสียงของนักศึกษาและผลักดันผลกระทบเชิงบวกให้กับเยาวชนทั่วโลก KPMG จึงเป็นพันธมิตรที่ทรงคุณค่าในการขับเคลื่อนพันธกิจของ Enactus
นายเจริญ ผู้สัมฤทธ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจีประเทศไทย เมียนมาและลาว กล่าวว่า "ที่ KPMGเราเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน การได้รับรางวัล Enactus Legacy Award สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีมาอย่างยาวนานในการส่งเสริมผู้นำรุ่นใหม่ผ่านการลงมือทำเชิงผู้ประกอบการ เราภูมิใจที่ได้สนับสนุน Enactus Thailand และร่วมเฉลิมฉลองการกลับมาของการแข่งขันระดับโลกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"
ขณะที่ Geraldine Acuña Sunshine และ Gabriel Sunshine ได้รับรางวัล Global Champion Award เพื่อยกย่องความทุ่มเทและการสนับสนุนที่เปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ
รางวัล Enactus Alumni Award ประจำปี 2025 ตกเป็นของ Song Min-pyo ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Coactus ธุรกิจเพื่อสังคมจากเกาหลีใต้ที่ริเริ่มบริการ “Goyohan Taxi” ซึ่งเชื่อมโยงคนขับรถที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกับผู้โดยสารผ่านแท็บเล็ตในรถยนต์ โครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของแนวคิดผู้ประกอบการในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม—เป็นตัวอย่างของผลกระทบที่ยั่งยืนจากการเรียนรู้ผ่าน Enactus
ในพิธีปิดงาน มีการประกาศว่าเซาเปาลู ประเทศบราซิล จะเป็นเจ้าภาพ Enactus World Cup 2026 ระหว่างวันที่ 16–19 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่งานนี้จะจัดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมและความร่วมมือของภูมิภาคต่อสายตาชาวโลก
การแข่งขันในปีนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างผลกระทบระยะยาว โดย Enactus และ Resolution Project จะยังคงสนับสนุนเยาวชนผ่านการพัฒนาโครงการ การให้คำปรึกษา และการเชื่อมโยงแหล่งทุน เพื่อขับเคลื่อนโลกไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยพลังของคนรุ่นใหม่อีกด้วย