แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5!! คพ.x ขบ.เพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบ-บังคับใช้ “กฎหมายยานพาหนะ”

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 กรมควบคุมมลพิษ โดยสาระสำคัญของความร่วมมือ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ อาทิ ข้อมูลทะเบียนรถ ใบอนุญาตขับรถ การตรวจสภาพรถ และผลการตรวจวัดมลพิษ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง สำหรับการห้ามใช้ยานพาหนะที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมทั้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถแก้ไขปรับปรุงเครื่องยนต์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การยกเลิกคำสั่งห้ามใช้งาน อนึ่ง ความร่วมมือดังกล่าวยังครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผล รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการสนับสนุนภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน
นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่กระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง ซึ่งที่ผ่านมาการตรวจสอบรถที่ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานยังประสบอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะ การบูรณาการข้อมูลครั้งนี้จะช่วยให้เกิดระบบฐานข้อมูลสำหรับติดตาม ตรวจสอบ และสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ พร้อมทั้งสนับสนุนการกำหนดมาตรการแก้ไขให้เจ้าของรถปรับปรุงเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน อนึ่ง ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนการจัดทำแผนงานเชิงนโยบาย การประเมินสถานการณ์ และการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกัน
นางสาวปรีญาพรฯ เน้นย้ำว่า ความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่ช่วยควบคุมและลดปัญหาฝุ่น PM2.5 แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนไทยอย่างยั่งยืน
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ในปัจจุบันยานพาหนะที่วิ่งบนท้องถนนมีส่วนก่อให้เกิดมลภาวะในเมืองทั้งมลพิษด้านควันดำ ฝุ่น PM2.5 มลภาวะด้านเสียงจากยานพาหนะ โดยกรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย วันนี้กรมการขนส่งทางบกและกรมควบคุมมลพิษได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนรถ ข้อมูลใบอนุญาต ผลการตรวจสภาพรถข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษ และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามผู้ครอบครองรถ ในการแก้ไขและปรับปรุงการปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมไปถึงข้อมูลคำสั่งการห้ามใช้ยานพาหนะและการยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ โดยกรมควบคุมมลพิษจะแบ่งปันข้อมูลการออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราว การห้ามใช้ยานพาหนะเด็ดขาด การยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ ผลการตรวจสอบมลพิษควันดำ ระดับเสียงจากยานพาหนะ และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสนับสนุนให้มีการลดมลพิษจากยานพาหนะให้ได้มากที่สุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG)