วัน แบงค็อก โชว์แนวคิดพัฒนาเมือง ให้ความสำคัญชุมชนหลากหลายมิติ ในงาน SX2025

วัน แบงค็อก โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ครบครันใจกลางกรุงเทพฯ พัฒนาโดย บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมเป็นปีที่ 6 ในงาน Sustainability Expo 2025 (SX2025) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในฐานะ “เมืองกลางใจ” ใจกลางกรุงเทพฯ ที่มุ่งมั่นสร้างคุณค่าอันยั่งยืนให้กับผู้คนและชุมชนในวงกว้าง โดยนำเสนอต้นแบบในการสร้างสรรค์เมืองที่เติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง ผ่านแนวคิดการออกแบบซึ่งมุ่งเน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง

ภายในงาน วัน แบงค็อก ได้จัดแสดงแนวคิดริเริ่มต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงการออกแบบเมืองที่มุ่งเน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางและการส่งเสริมความมีส่วนร่วมของผู้คนและชุมชนในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่สดใสและยั่งยืนให้กับกรุงเทพฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลัก 3 ประการในการสร้างคุณค่าทางสังคมของ กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อันประกอบด้วย ชุมชนที่เปิดกว้าง (Inclusive Community) สุขภาวะแบบองค์รวม (Holistic Well-being) และการสร้างโอกาส (Enabling Opportunity) จากรากฐานดังกล่าว วัน แบงค็อก จึงมุ่งมั่นเสริมสร้างโครงสร้างทางสังคมของเมืองให้แข็งแกร่ง ด้วยความตระหนักถึงบทบาทสำคัญของ ‘พื้นที่ที่สาม’ (Third Space) หรือพื้นที่นอกเหนือจากบ้านและสถานที่ทำงาน ซึ่งจากงานวิจัยของ Journal of Urban Design ชี้ให้เห็นว่าสามารถส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และสุขภาวะที่ดีได้

นายวรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส โครงการ วัน แบงค็อก
นายวรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส โครงการ วัน แบงค็อก กล่าวว่า “งาน Sustainability Expo 2025 เป็นเวทีสำคัญในการผลักดันวิสัยทัศน์สู่การลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน หลังจากที่ วัน แบงค็อก เปิดตัวอย่างเป็นทางการมาเกือบหนึ่งปี เราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วถึงผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมจากความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์พัฒนาเมืองที่ยังยืน เราได้เห็น Third Space ที่ออกแบบพัฒนาขึ้นอย่างพิถีพิถันแห่งนี้มีส่วนส่งเสริมการเชื่อมโยงในชุมชนได้อย่างจริงจัง โครงการเพื่อชุมชนต่างๆ ของเราช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองอย่างชัดเจนและวัดผลได้ ขณะเดียวกัน โครงการด้านวัฒนธรรมของเราก็ช่วยเติมเต็มชีวิตประจำวันของผู้คนจำนวนมาก จุดมุ่งหมายของเราไม่ใช่เพียงการสร้างโครงการที่เป็นแลนด์มาร์ค แต่เป็นการส่งมอบระบบนิเวศซึ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนและทุกชุมชนที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลาเกือบปีที่ผ่านมาคือสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการเป็น “เมืองกลางใจ” ของกรุงเทพฯ อย่างแท้จริง”

ในงาน SX2025 วัน แบงค็อก นำเสนอเนื้อหาในการพัฒนาเมืองไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตผู้คน ในแง่มุมต่างๆ ดังนี้

สุขภาวะที่ดีสำหรับผู้คนและสถานที่ทำงาน – วัน แบงค็อก กำหนดนิยามใหม่ของสถานที่ทำงาน ที่มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ทุกคนสามารถโฟกัสกับการทำงาน จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และให้ความสำคัญกับสุขภาวะแบบองค์รวมของคนทำงาน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โยคะ คลับนักวิ่ง และการออกกำลังกายแบบ HIIT (การออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูงในระยะเวลาสั้นๆ สลับกับการพัก) ส่งเสริมไลฟ์สไตล์รักสุขภาพ ลดความเครียด ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างสมดุลชีวิต และมีส่วนร่วมกับสังคมในที่ทำงาน

เสริมพลังเยาวชนด้วยโครงการ One Bangkok Football Camp – นับตั้งแต่ปี 2562 วัน แบงค็อก ได้ร่วมมือกับ ThaiBev Football Academy จัดโครงการ One Bangkok Football Camp โดยร่วมมือกับ 6 ชุมชนใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนด้วยการออกกำลังกาย ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีต่อกัน ปัจจุบัน มีเยาวชนหลายร้อยคนเข้าร่วมโครงการ หลายคนมีโอกาสก้าวไปสู่ลีกเยาวชนระดับภูมิภาค ได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เพลิดเพลินกับงานศิลปะ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ สู่การเชื่อมโยงชุมชนอันหลากหลาย – วัน แบงค็อก ผสานศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างลงตัวผ่าน Art Loop เส้นทางเดินระยะทาง 2 กิโลเมตร ที่จัดแสดงผลงานศิลปะสาธารณะชิ้นเอกทั้งจากศิลปินไทยและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมอันหลากหลายต่อเนื่อง ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน เติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตในเมือง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

คอลเลกชันงานศิลปะสาธารณะ – รวบรวมผลงานศิลปะระดับโลกมากมายที่ให้ทุกคนชื่นชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประกอบด้วย ประติมากรรม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง งานศิลปะดิจิทัลที่ล้ำสมัย และเฟอร์นิเจอร์สาธารณะที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน

The Wireless House One Bangkok– โครงการอนุรักษ์อาคารสถานีวิทยุโทรเลขแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นการเก็บรักษาประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทย รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการทางวัฒนธรรมและศูนย์การศึกษา เชื่อมโยงคนรุ่นใหม่สู่อดีตอันรุ่งเรืองของกรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าชมแล้วเกือบ 100,000 คนนับตั้งแต่เปิดทำการ
ปอดขนาดใหญ่ใจกลางเมือง พื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ – วัน แบงค็อก จัดสรรพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของโครงการให้เป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปิดโล่ง รายล้อมด้วยต้นไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์ และมุมพักผ่อนตามจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งโครงการ เชิญชวนผู้คนให้ออกไปเดินสูดอากาศบริสุทธิ์ ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และออกกำลังกาย อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นที่พักพิงสาธารณะสำหรับทุกคนในยามฉุกเฉิน


วัน แบงค็อก ยังได้จัดเตรียมฟอรั่มพิเศษ ในหัวข้อ “PLANET SHIFT 2025: ฝ่าวิกฤตสู่เมืองแห่งอนาคต” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 10:00 ถึง 12:00 น. ณ SX Grand Plenary Hall ชั้น G โดยมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Building Adaptation and Resilience for a Thriving Planet” โดย Dr. Youssef Nassef, Director of the Adaptation Programme at the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) หลังจากนั้น จะมีการสัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อ “The Future-Proof Paradigm” โดย ปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ “Sufficiency In City Development: Private & Public Sector” นำโดย อุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการลงทุน โครงการ วัน แบงค็อก

วิสัยทัศน์ของ วัน แบงค็อก ก้าวไปไกลเกินกว่าการรังสรรค์สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นเป็นไอคอนของกรุงเทพฯ แต่ยังมุ่งสร้างสรรค์พื้นที่ซึ่งมีคุณค่า และสร้างประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ด้วยการผสานแนวคิดในการสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างเหนือชั้น ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ชวนตื่นตาตื่นใจ และมอบพื้นที่สีเขียวเปิดโล่งสาธารณะขนาดใหญ่ ให้กับเมือง วัน แบงค็อก จะยังคงเดินหน้าพัฒนาประสบการณ์การใช้ชีวิตในฐานะ “เมืองกลางใจ” ที่หล่อเลี้ยงผู้คนและอนาคตของกรุงเทพฯต่อไปอย่างไม่หยุดยิ่ง

สัมผัสอนาคตของการใช้ชีวิตในเมืองอย่างยั่งยืนได้ที่งาน Sustainability Expo 2025 ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2568 ที่บูธ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โซน Better Community ฮอลล์ 4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



