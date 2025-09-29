ทิสโก้ มอบแท็บเล็ต แก่โรงเรียนบ้านป่าก้าง จ.เชียงใหม่ เติมเต็มโอกาสการเรียนรู้ยุคดิจิทัล

กลุ่มทิสโก้นำโดย นายกิตติพงศ์ เหลืองอิงคะสุต ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้ากิจการสาขา 2 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้จัดการธนาคารทิสโก้สาขาเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สาขาธนาคาร และเจ้าหน้าที่สมหวัง เงินสั่งได้ ร่วมกันส่งมอบแท็บเล็ตมือสองสภาพดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 เครื่อง แก่โรงเรียนบ้านป่าก้าง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “ทิสโก้ร่วมใจ 15” ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีนายเชวงศักดิ์ บุญกนิษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันรับมอบ
แม้โรงเรียนบ้านป่าก้างจะอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ภายใต้ โครงการ “ทิสโก้ร่วมใจ” ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569 แต่กลุ่มทิสโก้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ดังนั้น จึงได้มอบแท็บเล็ตมือสองจาก “สมหวัง เงินสั่งได้” ที่อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ให้แก่โรงเรียนบ้านป่าก้าง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไม่เคยมีอุปกรณ์การเรียนรู้ด้านดิจิทัลมาก่อน เพื่อให้นักเรียนและคุณครูสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนแบบบูรณาการต่อไป