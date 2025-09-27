สวพส. ผุด Eco Brand เครื่องหมายรับรองสินค้ารักษ์โลก ชวนช้อปผ่านเว็บไซต์ “ของดีบนดอย”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวงและขยายผลความสำเร็จไปยังพื้นที่สูงในประเทศ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาประเทศ เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ด้วยการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทดแทนการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ใช้พื้นที่มาก สูญเสียพื้นที่ป่า และเกิดฝุ่นควันจากการเผา
สวพส. ได้เปิดตัว “ECO BRAND” หรือ เครื่องหมายรับรองสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน (GAP และเกษตรอินทรีย์) จากการผลิตของเกษตรกรที่มุ่งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการประกอบอาชีพในพื้นที่ที่ถูกต้อง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่เผา (สร้าง PM2.5) เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีและปลอดภัยให้ผู้บริโภคที่ใส่ใจธรรมชาติ
ECO BRAND คือ สัญลักษณ์ความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร ตลาด และผู้บริโภค ในการช่วยกันดูแล รักษา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือทำไร่หมุนเวียน มาสู่การทำเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หันมาปลูกพืชทางเลือก เช่น ผักปลอดภัย กาแฟ และไม้ผล ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Good Agricultural Practice: GAP) และเกษตรอินทรีย์ที่ใช้พื้นที่น้อย สร้างผลตอบแทนสูง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายที่ต้องการสร้างการรับรู้ ECO BRAND เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้บริโภค ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์นี้ นำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ด้วยระบบตรวจสอบที่โปร่งใส บนฐานข้อมูล เกษตรกรสามารถบอกได้ว่า “ใครเป็นผู้ปลูก อยู่ที่ไหน และปลูกอย่างไร” โดยมีระบบสอบทวนย้อนกลับ (Traceability System) ที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้ทุกขั้นตอนอย่างแม่นยำ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้าเกษตรที่คุณเลือก ไม่เพียงปลอดภัยต่อสุขภาพ แต่ยังช่วยรักษาป่า ลดหมอกควัน และสร้างรอยยิ้มให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
สวพส. ได้เริ่มดำเนินการรับรอง ECO BRAND เมื่อปี พ.ศ. 2566 ปัจจุบันมีเกษตรกร 3,181 ราย 53 กลุ่ม ที่ได้รับการรับรอง ใน 7 ชนิดพืช รวม 5,390 แปลง ประกอบด้วย กาแฟ 913 แปลง โกโก้ 17 แปลง ชา 164 แปลง พืชผัก 2,142 แปลง พืชท้องถิ่น 86 แปลง ไม้ผล (อะโวคาโด เสาวรส องุ่น มะม่วง) 1,974 แปลง และพืชไร่ 88 แปลง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า ECO BRAND จากทุกภาคส่วน และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างได้อย่างยั่งยืน
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้า Eco Brand ได้ทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ “ของดีบนดอย” https://farmtd.hrdi.or.th/shop/ เป็นช่องทางติดต่อระหว่างเกษตรกรบนพื้นที่สูงกับผู้บริโภคโดยตรง ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างความมั่นใจว่าสินค้าที่เลือกซื้อ มาจากระบบเกษตรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
“ทุกครั้งที่คุณเลือก Eco Brand คุณคือคนดีที่ช่วยเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ยั่งยืน” ./