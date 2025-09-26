BSRC ร่วมประกาศความสำเร็จพันธกิจ “ชีวานุรักษ์ฯ” นำพานกกาฮัง คืนสู่ป่าภาคเหนือ

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC นำโดย นางมัทนา สุตธรรม ผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชี และ ดร. นงลักษณ์ ชวาลย์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจโรงกลั่น ร่วมพิธี “ปล่อยนกกาฮังคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ” ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการ “ชีวานุรักษ์ พันธกิจเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
“โครงการชีวานุรักษ์ พันธกิจเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ” เป็นการดำเนินงานโดยความร่วมมือระหว่าง BSRC GISTDA และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกับโครงการวิจัยการติดตามนิเวศวิทยาและชีววิทยาของนกกาฮัง ภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตพื้นที่อนุรักษ์ภาคเหนือของประเทศไทย ที่มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างความสมบูรณ์ของธรรมชาติและการพัฒนาทางเทคโนโลยี
งานเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 เป็นการปล่อยนกกาฮังที่เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สำเร็จจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี สู่ผืนป่าภาคเหนือ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ GNSS Tracking ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาบนหลังนกกาฮัง เพื่อใช้ติดตามพฤติกรรม เส้นทางบิน พื้นที่หากิน และการปรับตัวของนกกาฮังในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ นับเป็นก้าวสำคัญของงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ที่ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลวิทยาศาสตร์กับการดูแลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม อาทิ การประกวดตั้งชื่อนกกาฮังคู่ใหม่ ซึ่งชื่อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ สะล้อ-ซอซึง พิธีจดทะเบียนสมรสนกกาฮัง การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน พร้อมทั้งนิทรรศการให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมงาน
นอกจากพิธีปล่อยนกกาฮังแล้ว ก่อนหน้านี้ยังมีการลงพื้นที่สร้างความตระหนักรู้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าในการอนุรักษ์นกกาฮัง รวมถึงการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ กิจกรรมดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากชุมชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
นางมัทนา สุตธรรม กล่าวถึงความมุ่งมั่นของ BSRC ว่า “การปล่อยนกกาฮังคืนสู่ธรรมชาติครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างชุมชน เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการนำนวัตกรรมมาผสมผสานช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”
การดำเนินงานครั้งนี้ตอกย้ำพันธกิจของ BSRC ที่มุ่งมั่นสรรค์สร้างสิ่งดีๆ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาธุรกิจ กับการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืน