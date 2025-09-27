ยูโอบี x ททท.หนุน SME อาหาร-เครื่องดื่มภาคเหนือ ต่อยอดธุรกิจจากระดับท้องถิ่น สู่ระดับประเทศ

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภาคเหนือ และพันธมิตรของ UOB BizSmart แพลตฟอร์มที่รวมดิจิทัลโซลูชันเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสัมมนา ณ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มให้สามารถต่อยอดธุรกิจจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ
งานสัมมนา UOB SME Live in Chiangmai: ร้านเล็กคิดใหญ่ – ปั้นแบรนด์ ขยายธุรกิจอาหารและคาเฟ่สู่ระดับประเทศ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านอาหารและคาเฟ่กว่า 200 รายในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นการมอบองค์ความรู้และเครื่องมือดิจิทัลและโซลูชันทางการเงิน ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในภาคเหนือ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวเปิดงานโดยชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Culinary Tourism) พร้อมระบุว่าแนวทางของ ททท. ในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่สร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและน่าจดจำ มากกว่าการวัดผลเพียงตัวเลขรายได้ ทั้งนี้ ในปี 2567 ภาคเหนือรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า 26 ล้านคน โดยมีเสน่ห์ไม่เพียงจากธรรมชาติและวัฒนธรรม แต่ยังรวมถึงคาเฟ่และอาหารพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
นางสยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Business Banking ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ธนาคารยูโอบีจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มนี้ให้สามารถ ‘คิดใหญ่’ และขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านการให้ข้อมูลเชิงลึก โซลูชันทางการเงินที่เข้าใจธุรกิจเอสเอ็มอี และเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งของ UOB BizSmart”
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังการนำเสนอจากพันธมิตรธุรกิจ ได้แก่ Adaptis ผู้ให้บริการโซลูชันการรับชำระเงินแบบครบวงจร และ Freedom World เครื่องมือการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจยุคใหม่ รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์จากเจ้าของร้านอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์และขยายธุรกิจ ได้แก่ Ginger Farm Kitchen ร้านอาหารรางวัลมิชลิน 4 ปีซ้อน ต้นตำหรับเชียงใหม่, The Good View Bar & Restaurant ร้านอาหารขวัญใจชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวต่างชาติ, ข้าวซอยลําดวนฟ้าฮ่าม ร้านข้าวซอยเก่าแก่ระดับตำนานของเมืองเชียงใหม่ที่ได้มิชลิน 3 ปีซ้อน, The Volcano ต้นตำหรับร้านขนมปังชีสยืดชื่อดัง, The Baristro ร้านกาแฟดังของเชียงใหม่, Saruda Finest Pastry ร้านเค้กชื่อดังของเชียงใหม่ รวมถึง Mix Beef Club & Restaurant ที่ได้ Thailand Tatler Best Restaurant 9 ปีซ้อน
นางสยุมรัตน์กล่าวเพิ่มเติมว่า ความริเริ่มครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ควบคู่ไปกับการยกระดับชื่อเสียงของภาคเหนือในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร ตอกย้ำบทบาทของธนาคารในฐานะพันธมิตรระยะยาวที่เติบโตเคียงข้างธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในภูมิภาคนี้