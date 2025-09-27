ก้าวสำคัญ!! TCP ลดใช้พลาสติกใหม่ เลือก "กระทิงแดง" นำรองใช้ "PCR Shrink Film"

กลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ กระทิงแดง เรดบูล เรดดี้ โสมพลัส สปอนเซอร์ แมนซั่ม ไฮ่! เพียวริคุ ซันสแนค และ วอริเออร์ ประกาศก้าวสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ด้วยการนำร่องใช้ฟิล์มหดจากพลาสติกรีไซเคิล (PCR Shrink Film) แบบพิมพ์สี สำหรับห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ “กระทิงแดง” เป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เพื่อลดการใช้พลาสติกใหม่และยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “Sustainable Growth” ที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จากข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme หรือ UNEP) พบว่า ทั่วโลกมีการผลิตพลาสติกกว่า 400 ล้านตันต่อปี แต่มีเพียง 9% เท่านั้นที่ถูกรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ส่วนที่เหลือกว่า 91%ถูกฝังกลบ เผาหรือเล็ดลอดสู่สิ่งแวดล้อม ปัญหานี้สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่มุ่งยกระดับ “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน” ให้ตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน จึงได้ออกแบบให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด
“การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกลุ่มธุรกิจ TCP เพราะเราเชื่อว่าทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิต ไปจนถึงการส่งต่อถึงมือผู้บริโภค ต้องใส่ใจต่อผลกระทบทั้งผู้คนและโลกใบนี้ แนวทางดังกล่าวไม่เพียงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม”
นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวต่อว่า “ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจ TCP ได้บูรณาการแนวคิดนี้กับทุกผลิตภัณฑ์ในพอร์ตโฟลิโอ ทำให้สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ครบทุกแบรนด์ และล่าสุดยังได้นำร่องใช้ฟิล์มหดจากพลาสติกรีไซเคิลสัดส่วน 30% กับ ‘กระทิงแดง’ ซึ่งถือเป็นการก้าวข้ามข้อกำหนดที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม แต่เราเลือกที่จะทำ เพื่อยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทย และสะท้อนบทบาทความเป็นผู้นำที่พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าอย่างแท้จริง”
ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจ TCP ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรีไซเคิลได้ครบทุกผลิตภัณฑ์ในพอร์ตโฟลิโอ ครอบคลุม 5 ประเภท ได้แก่
1. บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก้ว
การเปลี่ยนรูปทรงขวดแก้วของเครื่องดื่มกระทิงแดงจากทรงเหลี่ยมเป็นทรงกลม และลดน้ำหนักขวดลง 12% ลดการใช้ทรัพยากร
การใช้พลาสติกชีวภาพ (Bio-based Plastic)ครั้งแรกในไทยเพื่อลดการใช้พลาสติกใหม่ในแผ่นรองใต้ฝาอะลูมิเนียมของ
เครื่องดื่มสปอนเซอร์
2. บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate)
การใช้พลาสติก rPET (Recycled Polyethylene Terephthalate)ในสัดส่วน 30% กับบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแมนซั่ม คอลลาเจน สูตรหวานน้อย ช่วยลดปริมาณพลาสติกใหม่จากกระบวนการผลิต
เปลี่ยนฉลากจากพลาสติกชนิด PVC เป็นพลาสติกชนิด PET ทั้งหมด ทำให้ไม่รบกวนกระบวนการรีไซเคิลและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ลดน้ำหนักพลาสติก PET ในผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มธุรกิจ โดยเครื่องดื่มสปอนเซอร์ สามารถลดน้ำหนักลง 5.7%
การพัฒนา “ฝาติดกับขวด” ของเครื่องดื่มสปอนเซอร์ เครื่องดื่มเกลือแร่ที่ใช้นวัตกรรมฝาขวดรูปแบบใหม่ โดยที่ฝาขวดจะยังคงติดอยู่กับคอขวดเมื่อเปิด ช่วยให้ผู้บริโภคเปิดดื่มสะดวก ลดความเสี่ยงในการหล่นหาย และช่วยให้กระบวนการรีไซเคิลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การปั๊มฝาขวดเครื่องดื่มเพียวริคุทดแทนการใช้สี เพื่อลดการใช้ทรัพยากร
3. บรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องอะลูมิเนียม
การลดความหนาของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระป๋องอะลูมิเนียมจาก 0.275 มิลลิเมตร เหลือเพียง 0.240 มิลลิเมตร เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งจะนำไปสู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. บรรจุภัณฑ์ประเภทซอง
การพัฒนานวัตกรรม MONO-STRUCTURE ที่ใช้พลาสติกประเภทเดียว (Polyolefin) นำไปใช้กับบรรจุภัณฑ์ของซันสแนค
เพื่อให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ในขั้นตอนเดียว โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแยกชั้นพลาสติก
5. บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง
การใช้กล่องห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ที่ได้การรับรอง FSC (Forest Stewardship Council) ซึ่งต้องทำมาจากไม้หรือเยื่อไม้ที่มาจากป่าที่ได้รับการดูแลอย่างยั่งยืน
กลุ่มธุรกิจ TCP ยังคงสานต่อแนวคิด “Sustainable Growth” ในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการบรรลุเป้าหมายองค์กรพัฒนาบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้ 100% ภายในปี 2567 แต่ยังพร้อมเดินหน้าขยายแนวคิดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนสู่ทุกประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อ “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” และสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างทั้งระดับประเทศและระดับโลก