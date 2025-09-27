xs
SCG Exhibition ชวนสร้างโลกสีเขียว 3 โซนหลัก ตามแนวคิด “Green Breakthrough” ในงาน SX2025

ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมพบกับ Green Breakthrough การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น ทุกคนมีส่วนร่วมได้จริง ผ่านนวัตกรรมสีเขียวและแนวทางเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ใน SCG EXHIBITION ที่ SUSTAINABILITY EXPO 2025 นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ บูธ SCG HALL 4 ชั้น G ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


SCG จะพาคุณก้าวสู้เส้นทางการเรียนรู้ที่สะท้อนว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ทุกคนสามารถมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงได้จริง คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์กับ 3 โซนหลัก ที่ชวนทุกคนมาร่วมสร้างโลกสีเขียวไปด้วยกัน ได้แก่

Green Innovation Solutions: เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Green Manufacturing: นวัตกรรมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Green Synergy: การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน


นอกจากนี้ ยังมีโอกาส ช้อปสินค้ารักษ์โลก ที่ SCG คัดสรรมาอย่างดี เพื่อให้ทุกคนได้เลือกใช้จริงในชีวิตประจำวัน อาทิ

- สินค้าแฟชั่นจากอวนประมงไม่ใช้แล้ว (NETS UP)

- ก้อนหอมปรับอากาศจากผงมวลเบารีไซเคิล (Q-CON)

- ของตกแต่งบ้านจากเศษกระบวนการผลิตหลังคา (GOODBYE WASTE)

- กระเป๋าสะพายจากถุงปูนรอการทำลาย (คิด ถุงจากถุง)

สินค้ารักษ์โลกจัดแสดงที่ SX Market Place, Hall 7-8 ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น ผ่านนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน





