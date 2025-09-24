เอสซีจี รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน" ระดับ Gold ปี 2568 ต่อเนื่องปีที่ 6

นายรัชต์ชยุตม์ เกษมชัยศิริ ประธานคณะทำงาน Human Rights and Stakeholders Engagement เอสซีจี รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน “ดีเด่น” ระดับ Gold ประจำปี 2568 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รางวัลนี้มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นในการนำหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ในทุกกระบวนการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเป็นต้นแบบให้องค์กรอื่นๆ ในการบริหารจัดการสิทธิมนุษยชน
เอสซีจี ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และคว้ารางวัลระดับ Gold ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เคารพและให้คุณค่ากับทุกคน พร้อมเปิดโอกาสในการพัฒนาอย่างเท่าเทียมบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเอสซีจียังเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ‘Inclusive Green Growth’ เพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งทางธุรกิจและสังคม
ด้วยการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง