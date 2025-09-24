สหพัฒน์ฯ สานต่อโครงการ “Green PLEASE by SPC” สร้างเครือข่ายเยาวชนสายเขียว 5 โรงเรียนรอบชุมชน

ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม กลายเป็นวาระสำคัญที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ โดยหลายภาคส่วนต่างร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อโลกใบนี้ การปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเยาว์ จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยสร้างพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อโลกอย่างแท้จริง
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทย สานต่อพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ “Green PLEASE by SPC” ขยายผลสู่ชุมชนและสังคม ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะและสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกอย่างถูกวิธี โดยในปีนี้ได้ต่อยอดสู่การทำงานร่วมกับโรงเรียนรอบชุมชน จัดกิจกรรมอบรมให้นักเรียนกว่า 430 คน ใน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม โรงเรียนวัดภาษี โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน โรงเรียนวิจิตรวิทยา และโรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมรักษ์โลกให้กับเยาวชนตั้งแต่วัยเรียน
ตลอดการดำเนินงานในปีนี้ สหพัฒนพิบูล ลงพื้นที่โรงเรียนครบทั้ง 5 แห่ง โดยในแต่ละครั้งมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้พื้นฐานเรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง การเล่นเกมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และการกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และนำความรู้ไปต่อยอดในชีวิตประจำวัน
ความสำเร็จในปีนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ตอกย้ำบทบาทของ สหพัฒนพิบูล ในการสร้างเครือข่ายเยาวชนหัวใจรักษ์โลก เพื่อให้เด็กๆ กลายเป็นพลังขับเคลื่อนในการดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต และช่วยลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
เสียงสะท้อนจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดและพฤติกรรม เช่น
ด.ญ.รดาวรินทร์ ยงทองจรัสสกุล “วันนี้เป็นกิจกรรมที่สนุกมาก โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องการแยกขยะเพราะทำให้ได้ลองลงมือจริง ๆ และเข้าใจมากขึ้นว่า ขยะแต่ละประเภทมีวิธีจัดการอย่างไร ตอนนี้ก็จำได้แล้วว่ามีทั้งขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป และขยะอันตรายค่ะ กิจกรรมครั้งนี้ช่วยให้ได้รู้วิธีแยกขยะอย่างถูกต้อง และอยากให้มาจัดอีกในทุก ๆ ปี จะได้ทบทวนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ”
ด.ช.มงคล ถอนม่วงไพร “วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมสนุกมาก เพราะได้ทั้งเล่นเกมและเรียนรู้เรื่องการแยกขยะ สิ่งที่ชอบมากที่สุดคือช่วงที่พี่ ๆ ให้ทุกคนออกไปทำท่าเต้นตามคำตอบ มันสนุกและทำให้จำได้ง่ายขึ้นครับ ที่โรงเรียนคุณครูก็จะสอนเรื่องการแยกขยะอยู่แล้วทุกเช้า แต่กิจกรรมนี้เหมือนเป็นการทบทวนและช่วยให้เข้าใจมากขึ้นครับ”
สหพัฒนพิบูล เชื่อมั่นว่าเยาวชนคือกำลังสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง การปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลกตั้งแต่วัยเรียนไม่เพียงช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แต่ยังเป็นการปูรากฐานสู่อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งจะยังคงเดินหน้าโครงการ “Green PLEASE by SPC” อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลไปสู่โรงเรียนและชุมชนอื่นๆ ต่อไป ./