เมดพาร์ค จัดงานแสดงมุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 100 ปี นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช

โรงพยาบาลเมดพาร์ค จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 100 ปี นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ ห้องประชุม The Forum ชั้น M โดยมีผู้เข้าร่วมงานอันเป็นสิริมงคลนี้อย่างอบอุ่น นำโดย ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย คุณชาลอต โทณวณิก คุณลลิสา จงบารมี ศ. นพ.สิน อนุราษฎร์ นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช คุณสมถวิล ปธานวนิช ศ.เกียรติคุณ ดร. จริงแท้ ศิริพานิช นพ. แท้จริง ศิริพานิช คุณเฉลยลัคน์ วีรานุวัตติ์ รวมไปถึงคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเมดพาร์ค คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)