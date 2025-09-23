xs
ทิสโก้ ผนึกพันธมิตร จัดสัมมนา “Unlock Long Life” ชวนคิดเรื่องสุขภาพ-การเงินในยุคอายุยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลกรุงเทพ BDMS Wellness Clinic และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) จัดงานสัมมนา “Unlock Long Life” ชวนลูกค้ารับฟังนวัตกรรมการป้องกัน และรักษาโรคร้ายแรงทั้งมะเร็ง และหัวใจ เพื่อให้อายุยืนแบบมีสุขภาพดี พร้อมทั้งวิธีวางแผนการเงินเพื่อรับมือชีวิตหลังเกษียณที่ยืนยาวมากกว่าในอดีต

ภายในงานมีกิจกรรมตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน โดยมี พิชา รัตนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkok

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของธนาคารทิสโก้ ที่ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งด้านการเงิน และด้าน Non – financial ในฐานะ Friends for well-being เพื่อให้ลูกค้าธนาคารทิสโก้ได้ทั้งคำแนะนำทางการเงินที่เสริมสร้างและปกป้องความมั่งคั่ง พร้อมคำแนะนำสุขภาพที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะสามารถมีความสุขกับ Lifestyle ที่เลือกไปตลอดทุกช่วงชีวิต ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามของปีที่ได้เดินสายให้ความรู้ลูกค้าและผู้ที่สนใจทั่วประเทศ โดยเน้นให้ความรู้ด้านสุขภาพและวิธีคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันตัวท็อปจากบริษัทประกันชั้นนำ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น Top Protection Advisory ของธนาคารทิสโก้ ที่สามารถคัดสรรผลิตภัณฑ์ประกันได้จากหลากหลายบริษัทโดยคำนึงถึงและยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก


สำหรับรายละเอียดในงานสัมมนาช่วง “ตัดหน้าโรคร้าย...เจาะลึกนวัตกรรมตรวจมะเร็ง - หัวใจ” โดย นพ.ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์ แพทย์ช่วยบริหาร รพ.กรุงเทพ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ ศูนย์เวชศาสตร์การบิน และศูนย์อาชีวอนามัย ให้ข้อมูลนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งและหัวใจ พร้อมด้วย พญ.ณัฏฐ์นรี บุญศิรภัสสร แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน BDMS Wellness Clinic ให้ข้อมูลวิธีการป้องกันโรคมะเร็งและหัวใจ


ต่อมาช่วง “อยู่ให้ยาว ใช้ให้พอ” วางแผนการเงินรับมือชีวิตหลังเกษียณ ได้รับเกียรติจากนายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ CFP® Head of Wealth Advisory ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินเงินไทย (TFPA) ให้ข้อมูลการวางแผนการเงินเพื่อรองรับชีวิตเกษียณที่ยืนยาว และสุชาดา ทองสกุล AFPT™ ผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการลงทุน (IP) และที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูลการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันเพื่อรองรับชีวิตเกษียณที่ยืนยาว

