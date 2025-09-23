xs
xsm
sm
md
lg

ดันมาตรฐานใหม่!! SCG Roof Expert ผนึกอสังหาฯ ชั้นนำ ยกระดับการติดตั้งหลังคา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การซื้อบ้านสักหลังคือหนึ่งในการลงทุนครั้งสำคัญที่สุดในชีวิต ทุกคนต่างใฝ่ฝันถึงบ้านที่แข็งแรง ปลอดภัย และอยู่สบายยาวนานหลายสิบปี ซึ่ง “หลังคา” คือหัวใจสำคัญที่ทำหน้าที่ปกป้องทุกชีวิตและทรัพย์สิน แต่กลับมักถูกมองข้าม วันนี้วงการอสังหาริมทรัพย์ไทยกำลังก้าวสู่มาตรฐานใหม่ เมื่อ SCG Roof Expert ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบหลังคา SCG ผนึกกำลังกับผู้พัฒนาโครงการชั้นนำกว่า 10 ราย ทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ เพื่อส่งมอบมาตรฐานการติดตั้งหลังคาที่เชื่อถือได้ในระดับเดียวกันทั่วประเทศ


๐ มาตรฐานเดียว ครอบคลุมทุกภูมิภาค

การจับมือครั้งนี้ครอบคลุมผู้พัฒนารายใหญ่ระดับประเทศ อาทิ Land & Houses, Property Perfect, SC Asset และ Supalai รวมถึงโครงการพรีเมียมในต่างจังหวัด เช่น Anansara, The La Villa, Laguna Ville, Onsirin, สุพิชฌา และ LHM Property Group สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ผู้พัฒนาโครงการมีต่อมาตรฐานงานติดตั้งของ SCG Roof Expert ที่พร้อมสร้างคุณภาพและความปลอดภัยให้เจ้าของบ้านไม่ว่าซื้อที่ไหนก็ตาม

๐ มากกว่าผู้ขายวัสดุ แต่คือพาร์ทเนอร์ที่ไว้ใจได้

เบื้องหลังความไว้วางใจอยู่ที่บทบาทของ SCG Roof Expert ในฐานะ “พาร์ทเนอร์” ไม่ใช่เพียงผู้ผลิตและผู้จำหน่ายวัสดุ แต่เป็นผู้ร่วมดูแลตั้งแต่ขั้นออกแบบ ให้คำปรึกษาเรื่องดีไซน์และฟังก์ชัน ไปจนถึงการติดตั้งโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและการดูแลหลังการขาย เพื่อให้โครงการสามารถส่งมอบบ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุดแก่ลูกบ้านได้

มาตรฐาน QC เอสซีจี
๐ มาตรฐาน QC 3 ชั้น ครอบคลุมทุกขั้นตอน

หัวใจสำคัญของงานติดตั้งคือระบบควบคุมคุณภาพ (QC) ที่ละเอียดเข้มงวด 3 ขั้นตอน ได้แก่

1.วิเคราะห์ก่อนติดตั้ง – ทีมผู้เชี่ยวชาญสำรวจหน้างานจริง ออกแบบการติดตั้งเฉพาะสำหรับบ้านแต่ละหลัง

2.ควบคุมระหว่างติดตั้ง – ทีมช่างผ่านการอบรม พร้อมหัวหน้างานตรวจสอบด้วยเครื่องมือมาตรฐานวิศวกรรม

3.ตรวจสอบหลังติดตั้ง – ทดสอบความแข็งแรง จัดทำรายงาน และมอบใบรับประกันคุณภาพ

โครงหลังคาสำเร็จรูปเอสซีจี
๐ นวัตกรรมเพื่อคุณภาพและความยั่งยืน

อีกหนึ่งความแตกต่างคือการใช้ “โครงหลังคาสำเร็จรูป” ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีแม่นยำจากโรงงาน ทำให้งานติดตั้งรวดเร็ว ลดความผิดพลาด และแทบไม่เหลือเศษวัสดุ (Zero Waste) สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการเลือกใช้วัสดุและกระบวนการที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อชุมชน

๐ ร่วมกันสร้างมาตรฐานใหม่ของบ้านคุณภาพ

ความร่วมมือระหว่าง SCG Roof Expert และพันธมิตรอสังหาฯ ชั้นนำทั่วประเทศ คือการยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยของคนไทย สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้เจ้าของบ้านทุกคน ว่าบ้านที่ได้รับคือบ้านที่แข็งแรง ปลอดภัย และได้มาตรฐานในทุกมิติ

ดันมาตรฐานใหม่!! SCG Roof Expert ผนึกอสังหาฯ ชั้นนำ ยกระดับการติดตั้งหลังคา
มาตรฐาน QC เอสซีจี
โครงหลังคาสำเร็จรูปเอสซีจี
ดันมาตรฐานใหม่!! SCG Roof Expert ผนึกอสังหาฯ ชั้นนำ ยกระดับการติดตั้งหลังคา
กำลังโหลดความคิดเห็น