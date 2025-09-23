เชฟรอน x เอสทีพี แอนด์ ไอ รวมพลังจิตอาสาเก็บขยะชายหาดบางละมุง เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2568 ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา โดยมีพนักงานจิตอาสาจากทั้งสองบริษัท พร้อมด้วยตัวแทนจากการท่าเรือแหลมฉบัง คณะกรรมการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานตัดคัดแยกชิ้นส่วนแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม (ไตรภาคี) และสมาชิกชุมชนกว่า 80 คน เข้าร่วมเก็บและคัดแยกขยะชายหาด ซึ่งสามารถรวบรวมขยะได้มากกว่า 800 กิโลกรัม เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและกำจัดอย่างถูกวิธี
กิจกรรมนี้ไม่เพียงช่วยฟื้นฟูความสะอาดและความสวยงามของชายหาด แต่ยังช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะในทะเลในระดับบุคคล และช่วยปลูกฝังทัศนคติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับองค์กรและชุมชน พร้อมกันนี้ พนักงานจิตอาสายังได้ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัยในชุมชน
ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่เชฟรอนดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการเป็นพันธมิตรที่ดีเคียงคู่ชุมชน ควบคู่การเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดทำโครงการต่างๆ มากมายทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การสร้างบุคลากรในสายนิเวศวิทยาทางทะเล และอีกมากมาย โดยกิจกรรมดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมส่งต่อประโยชน์คืนสู่ชุมชน พร้อมร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทยอย่างยั่งยืน