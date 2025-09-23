โตไก ยกย่อง "อธิการบดี สจล." ผู้นำโดดเด่นพัฒนาการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาสหวิทยาการ (Honorary Degree of Doctor of Philosophy in Interdisciplinary Studies) จากมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Yoshiaki Matsumae อธิการบดีมหาวิทยาลัยโตไก เป็นผู้มอบปริญญาบัตร พร้อมด้วย Prof. Dr. Jiro Takano รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยโตไกเข้าร่วมแสดงความยินดี
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยโตไกมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดังกล่าว เพื่อยกย่องความสำเร็จอันโดดเด่นของรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี ในด้านวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนบทบาทผู้นำที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย