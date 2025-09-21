บ้านปู ดัน 2 ผู้นำเยาวชน "ค่ายเพาเวอร์กรีน" สู่เยาวชนต้นแบบขับเคลื่อนโลกยั่งยืน

โชว์พลังวัยรุ่นสายกรีน ปูทางคนรุ่นใหม่สู่ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม!! 2 ผู้นำเยาวชนจาก “ค่ายเพาเวอร์กรีน” คว้า “เยาวชนดีเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ผลผลิตแห่งความภาคภูมิใจของ “บ้านปู” ร่วมขับเคลื่อนศักยภาพเด็กไทย ดูแลสิ่งแวดล้อม
พลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่คือ “ความหวังของโลกใบนี้” ท่ามกลางความผันผวนของโลก ที่ทำให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น การสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมนำเสนอไอเดียและมุมมองเพื่อปกป้องโลก นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ใช่เพื่อให้เด็กๆ หวาดกลัวอนาคตที่ไม่แน่นอน หากเป็นการสร้างความตระหนักรู้และแสดงให้เห็นว่า เราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในฐานะขุมพลังที่เป็นความหวัง ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมและโลกที่ยั่งยืน
กว่า 20 ปีที่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยผ่านโครงการ “ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพาเวอร์กรีน” (Power Green Camp) ซึ่งเป็นเสมือน “เวทีบ่มเพาะ” ที่สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพกระจายอยู่ทั่วประเทศ องค์ความรู้และประสบการณ์ที่โครงการฯ มอบให้เยาวชนเพาเวอร์กรีน ได้หล่อหลอมให้เกิดเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลง
ปัจจุบัน ค่ายเพาเวอร์กรีนได้พัฒนาเยาวชนไทยไปแล้วกว่า 1,200 คน และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ความสำเร็จนี้ถูกตอกย้ำผ่าน ศิษย์เก่าเยาวชนค่ายเพาเวอร์กรีนที่สามารถคว้ารางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด คนแรก คือ น้องหนูแหวน – พณณกร ออมสิน ศิษย์เก่าเยาวชนค่ายเพาเวอร์กรีน รุ่น 19 จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ที่เพิ่งเข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี ประจำวันปี 2568
หนูแหวนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อว่า “หนูโตมากับต้นไม้ เขาเป็นเพื่อนเรา ถ้าไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีเรา อยากจะอยู่ดูแลเขาไปเรื่อย ๆ” แพสชันนี้ผลักดันให้หนูแหวนเข้าร่วมค่ายเพาเวอร์กรีน รุ่นที่ 19 ในปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Urban Rewilding: ป่า – เมือง – ชีวิต เพราะเชื่อว่าเยาวชนควรกลับมาใกล้ชิดป่า เข้าใจระบบนิเวศ และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับเมืองให้มากขึ้น ซึ่งเป็นหัวข้อที่ตรงกับความสนใจและแพสชันของหนูแหวน
“การเข้าร่วมค่ายเพาเวอร์กรีนคือจุดเปลี่ยนชีวิต หนูได้เปิดโลกและมองเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในมิติที่กว้างและลึกกว่าที่เคย ในปีนั้น โครงงานแอปพลิเคชัน tintin assistance ที่ทีมของหนูคิดค้นและนำเสนอในค่ายฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ซึ่งมันไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง แต่เป็นตัวอย่างของความคิดสร้างสรรค์ที่พิสูจน์ว่าเยาวชนสามารถลงมือเปลี่ยนเมืองและสิ่งแวดล้อมได้จริง และการได้กลับมาเป็นพี่เลี้ยงเพาเวอร์กรีน รุ่นที่ 20 นอกจากการกลับมาส่งต่อแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ แล้ว ยังเป็นโอกาสให้หนูได้มาเรียนรู้เรื่องการลดคาร์บอนซึ่งเป็นธีมหลักของค่ายปีที่ 20 หนูยังได้เอาความรู้นั้นไปต่อยอดเป็นโครงงานวิจัยของตนเอง ในการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชฟอกอากาศแต่ละชนิด ทำให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ต่อยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู่”
นอกจากน้องหนูแหวนแล้ว ยังมีเยาวชนจากค่ายฯ อีกคนที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 คือ น้องตี๋ - สิริราช ยานะ ศิษย์เก่าเยาวชนค่ายเพาเวอร์กรีน รุ่น 17 ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“ผมเป็นคนเชียงใหม่ที่ต้องเผชิญกับปัญหา PM 2.5 ทุกปี ทำให้ผมอยากลุกขึ้นมาปกป้องสุขภาพคนในครอบครัว และหาวิธีแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้เชียงใหม่กลับมามีอากาศที่สะอาดและหายใจได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง”
ตี๋มาเข้าร่วมค่ายเพาเวอร์กรีน รุ่นที่ 17 ในปี 2565 ซึ่งเป็นธีม “Climate Change: We Must Change” ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาที่เขาและชุมชนกำลังเผชิญ ค่ายเพาเวอร์กรีนได้เปิดโลกให้ตี๋เข้าใจลึกซึ้งและจริงจังกับประเด็นนี้มากขึ้น หลังจบค่าย เขายังคงขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งเข้าร่วมกิจกรรมค่ายและโครงการต่าง ๆ ในเชียงใหม่ ลงมือจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นแกนนำเยาวชนผลักดันการเปลี่ยนแปลงผ่านหลายบทบาท ทั้งในฐานะสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ก่อตั้งกลุ่มเยาวชน YRC Green Generation และเพจ GreenerThailand สิ่งที่ตี๋ทำเริ่มสร้างการตระหนักรู้ในวงกว้าง จนได้รับการยอมรับ และสามารถคว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในที่สุด
นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ค่ายเพาเวอร์กรีน เป็นค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ยาวนานที่สุดของไทย เราเน้นการพัฒนาเนื้อหาให้ทันต่อสถานการณ์และความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ความสำเร็จของเราไม่ใช่แค่การได้รับความสนใจจากน้องๆ ที่สมัครเข้ามาอย่างมากมายในแต่ละปี แต่คือการได้เห็นเยาวชนเหล่านี้นำสิ่งที่ได้เรียนในค่ายไปต่อยอด ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเอง ทั้งในบทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน และผู้จุดประกายแรงบันดาลใจให้คนรอบตัว ต้องขอแสดงความยินดีกับหนูแหวนและตี๋ และเชื่อว่าน้องๆ เครือข่ายเยาวชนเพาเวอร์กรีนทุกคนก็ได้นำความรู้จากค่ายไปต่อยอดในแบบของแต่ละคนเช่นกัน”