ทิสโก้ รวมพลังปลูกป่า ในกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ พัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า"

นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกำกับดูแลกิจการ และพนักงานจิตอาสากลุ่มทิสโก้ ร่วมกับกรมป่าไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง และชุมชนในพื้นที่ จำนวนรวมกว่า 150 คน ร่วมมือร่วมใจกันปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระพันปีหลวง ในกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ พัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า" อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ บนพื้นที่ 6 ไร่ ด้วยพันธุ์ไม้จำนวนกว่า 1,000 ต้น ได้แก่ โพทะเล พิลังกาสา ประสักแดง ประสักขาว เสม็ดแดง ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่เหมาะกับการเพาะปลูกในพื้นที่ป่าชายเลนหรือน้ำกร่อย ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ฟื้นฟูระบบนิเวศให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์ป่า พร้อมเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
นอกจากนี้ พนักงานและชุมชนยังได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกันเก็บขยะ และบริจาคขวดพลาสติกที่คัดแยกแล้วให้กับศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นจีวร หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อไป