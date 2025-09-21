อินโดรามาฯ x กทม. ดึงพลังครู-นักเรียน-ชุมชน จัดการ "ขยะพลาสติก" ยั่งยืนปี 3

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกาศความสำเร็จของ ‘โครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ปีที่ 3’ ร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นเวทีการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงพลังของครู นักเรียน และชุมชน ในการสร้างวัฒนธรรมการคัดแยกขยะและรีไซเคิลพลาสติก PET ตั้งแต่ต้นทาง จนสามารถเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้คนกว่า 31,200 คน ระหว่างปี 2566–2568
โครงการ “บริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน” เริ่มต้นในปี 2566 จากความร่วมมือระหว่าง อินโดรามา เวนเจอร์สและ กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก PET ที่สามารถรีไซเคิลได้แต่ยังถูกทิ้งปะปนในขยะทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง พัฒนาสื่อการสอนและกิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ส่งเสริมการรีไซเคิล PET กลับสู่กระบวนการผลิต และสร้างเครือข่ายครู–นักเรียนต้นแบบ โดยมีกิจกรรมหลัก 4 ด้าน ครอบคลุมตั้งแต่การให้ความรู้เชิงรุก การสร้างเครื่องมือการสอน การพัฒนาครูต้นแบบ การมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบ และการเก็บรวบรวม PET เพื่อนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิล ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 โรดโชว์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล PET แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 100 แห่ง โดยมีครูและนักเรียนที่ได้รับการอบรมจำนวน 9,695 คน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและความสำคัญของการจัดการขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จริง นอกจากนี้ ยังได้ร่วมพัฒนาและส่งมอบ "คู่มือการจัดการเรียนการสอนการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี" จำนวน 480 ชุดให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่จัดทำร่วมกับครูระดับชำนาญการพร้อมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องการจัดการพลาสติกเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและยกระดับการจัดการขยะของโรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน โดยจัดทำคู่มือ 9 เล่ม สำหรับชั้นเรียน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อบูรณาการสอนเรื่องการจัดการขยะและเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านคู่มือดังกล่าว
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมครูต้นแบบ (PET Train the Trainer) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีครูจากโรงเรียนสังกัด กทม. เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน จาก 20 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ครูมีทักษะความรู้และมีสื่อการสอนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและยกระดับการจัดการขยะของโรงเรียน โดยกิจกรรมได้เชิญคุณครูต้นแบบรุ่นที่ 1 จำนวน 9 ท่าน มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้ครูที่เข้าร่วมอบรมอีกด้วย
กิจกรรมที่ 3 มอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครปีที่ 3 จำนวน 164 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นรางวัลใน 3 ระดับ ได้แก่ รางวัลระดับดีเยี่ยม 47 โรงเรียน รางวัลระดับดี 51 โรงเรียน และรางวัลผ่านเกณฑ์ 66 โรงเรียน นอกจากนี้ ยังมอบรางวัลครูต้นแบบรุ่นที่ 2 จำนวน 14 คน จาก 7 โรงเรียน ซึ่งรางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการในการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 4 เก็บรวบรวมขวด PET จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยร่วมกับบริษัท เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จำกัด (WasteBuy Delivery CO.,LTD) ผู้นำด้านบริการรถรับซื้อขยะถึงบ้าน ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการจัดการขยะครบวงจร ขับเคลื่อนโมเดล BCG Economy และ ESG ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถเก็บได้กว่า 3.5 ตัน หรือเทียบเท่ากับรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คันเต็ม และช่วยลดพื้นที่ฝังกลบขยะได้มากกว่า 11 ลูกบาศก์เมตร ขวดทั้งหมดได้ถูกส่งต่อไปยังโรงงานรีไซเคิลของอินโดรามา เวนเจอร์ส ที่จังหวัดนครปฐม เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ กลายเป็นวัตถุดิบสำหรับการทำขวด PET รีไซเคิลใบใหม่ เส้นใยโพลีเอสเตอร์ หรือผลิตภัณฑ์รีไซเคิลอื่นๆ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดและเพิ่มคุณค่าให้กับพลาสติกที่ใช้แล้ว
นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืน กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า“การจัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะขวดพลาสติก PET ถือเป็นหนึ่งในความสำคัญลำดับต้น ๆ ของกรุงเทพมหานคร หากมีการคัดแยกอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง ขวด PET สามารถนำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่า ช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบ และสนับสนุนนโยบาย ‘ไม่เทรวม’ ของกรุงเทพมหานคร โครงการนี้ดำเนินต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่สามแล้ว และยังคงสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจน ทั้งในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน และการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคิดค้นนวัตกรรมเพื่อต่ออายุการใช้งานของขวด PET สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรุงเทพมหานครในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืนให้กับเมืองของเรา”
นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กล่าวเสริมว่า “โครงการในปีนี้แสดงให้เห็นถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาและความร่วมมืออย่างแท้จริง จากผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ นักเรียนต่างมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนความรู้ให้เกิดการปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดี ช่วยสร้างกรุงเทพฯ ให้สะอาดและยั่งยืนมากขึ้น เราขอขอบคุณบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส พันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน และขอชื่นชมความทุ่มเทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับเมืองของเรา”
นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา รองประธานฝ่ายการเงินและธุรกิจขนสัตว์ อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า“ความร่วมมืออันยาวนานระหว่างอินโดรามา เวนเจอร์ส และกรุงเทพมหานคร ช่วยให้การรีไซเคิลไม่ใช่เพียงโครงการชั่วคราว แต่กลายเป็นวิถีปฏิบัติที่คุ้นเคยในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน นี่คือหัวใจของการสร้างคุณค่าร่วมกัน—การเสริมศักยภาพให้สังคมจัดการขยะอย่างเป็นระบบ พร้อมสร้างคุณค่าโดยการนำขวด PET กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ประโยชน์ร่วมกันเช่นนี้ คือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งมั่นต่อการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอกย้ำด้วยความสำเร็จในการรีไซเคิลขวด PET หลังการบริโภคแล้วกว่า 150,000 ล้านขวด ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน”
ความสำเร็จของโครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ปีที่ 3 ไม่เพียงสะท้อนพลังความร่วมมือของอินโดรามา เวนเจอร์ส และกรุงเทพมหานคร ในการสร้างการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังปูทางสู่การต่อยอดกิจกรรมในปีต่อไป เพื่อขยายผลการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกและรีไซเคิลขวด PET ให้เข้าถึงผู้คนจำนวนมากขึ้น ตอกย้ำพันธกิจของทั้งสององค์กรในการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนในระยะยาว