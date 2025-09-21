สกสว.ตรวจเยี่ยม "โครงการน้ำขอนแก่น" มุ่งแก้หนี้-แก้จน หวังสร้างความมั่นคง

ผู้บริหาร สกสว. วช. และทีมวิจัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการน้ำระดับจังหวัดและตำบลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มุ่ง "แก้หนี้ แก้จน" บนฐานวิชาการ เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตร ความมั่นคงด้านน้ำและอาหารให้กับชุมชนยั่งยืน
ศ. ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นางสาวเสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ผู้อำนวยการแผนงานการทำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายสำคัญตามยุทธศาสตร์ "ววน. น้ำมั่นคง ไม่ท่วม ไม่แล้ง ใน 10 จังหวัด" นำทีมเข้าพบ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือการพัฒนาที่ต้องอาศัยแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ที่ถ่ายทอดจากระดับหมู่บ้านสู่ระดับจังหวัด เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการจริงของประชาชนและใช้เป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้หน่วยงานต่าง ๆ ทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลวิชาการ ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตร ความมั่นคงทางน้ำ และความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้คณะผู้บริหาร สกสว. และ วช. พร้อมทีมวิจัยได้รับฟังที่มาของฝายห้วยซันอนุสรณ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อการเกษตรและแปลงปลูกผักที่การใช้ประโยชน์จากน้ำที่กักเก็บได้ ณ โรงคัดบรรจุพืชผักผลได้สด ที่บ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน โดยความร่วมมือจากเกษตรจังหวัด สำนักงานชลประทานจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอ และกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ รวมถึงนำเทคโนโลยีการตรวจวัดระดับน้ำและโซลาร์ปั้มจากแผนงานวิจัยเข้าช่วยในการจัดการน้ำ ทำให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกว่า 100 ครัวเรือนในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ มีรายได้ดีขึ้นที่มั่นคงขึ้น
จากนั้นคณะทั้งหมดได้ตามไปดูงานการบริหารจัดการน้ำระดับตำบลในมิติ "การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจัดการน้ำ พัฒนาอาชีพ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม โดยมีผู้แทนชุมชนจาก 3 ตำบล ร่วมดำเนินการ ได้แก่ ตำบลกุดเพียขอม ตำบลศรีบุญเรือง และตำบลหนองมะเขือ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ระบบสารสนเทศสำรวจแหล่งน้ำตนเอง การวิเคราะห์สมดุลน้ำ การวางแผนการใช้น้ำเพื่อเกษตรทางเลือก ทำให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่ม และเป็นต้นแบบการดำเนินงานที่สามารถแก้ไขปัญหา ”แก้หนี้ แก้จน“ ชุมชนมีน้ำใช้ได้จริง