ชวนผู้ศรัทธา!! เสถียรธรรมสถาน เคลื่อนกายสังขาร "แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต" จากกรุงเทพฯ สู่หุบเขาโพธิสัตว์ จ.เพชรบุรี

แจ้งข่าว ‘เคลื่อนกายสังขาร ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จากเสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร ไปสู่เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ จังหวัดเพชรบุรี ในงาน ‘จากบ้านสู่บ้าน จากปณิธานสู่ความจริง’ และ ‘72 ปี ชาตกาล ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต’ ในปลายเดือนตุลาคมนี้
นางสายสัมพันธ์ ปัญญศิริ ประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน ผู้ทำงานสืบสานปณิธาน ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต กล่าวว่า เสถียรธรรมสถานกำหนดให้มีการเคลื่อนกายสังขาร ท่านแม่ศันสนีย์ เสถียรสุต ออกจากเสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ อย่างถาวร เพื่อไปสู่เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยเรียกชื่องานนี้ว่า ‘จากบ้านสู่บ้าน จากปณิธานสู่ความจริง’ โดยขอเชิญลูกศิษย์และผู้ศรัทธาท่านแม่ชีศันสนีย์ ได้ร่วมส่งท่าน ผ่านการร่วมงานสวดพระอภิธรรม ในวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 18.23 น. เป็นต้นไป ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพ และในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 จะจัดเป็นขบวนเคลื่อนกายสังขารของท่านออกจากเสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ ในเวลา 04.00 น. และคาดว่าจะถึง เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ จ.เพชรบุรี ในเวลาประมาณ 09.00 น. และจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมจนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 จึงขอเรียนเชิญลูกศิษย์ที่สนใจเข้าร่วมในพิธีที่ จ.เพชรบุรี ด้วย
นับตั้งแต่ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 นับเป็นเวลา 4 ปีแล้ว และในปีนี้จะครบ 72 ปี ชาตกาล ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ตลอดชีวิตการเป็นนักบวช ท่านได้สร้างชุมชนเพื่อเยียวยาผู้คนและสังคมถึง 2 แห่ง คือ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ ในปี 2530 และสร้างเสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในปี 2562 ในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดของโควิด 19 และเสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ ไม่สามารถทำงานได้
ท่านจึงได้นำชาวชุมชนเสถียรธรรมสถานจากกรุงเทพฯ ไปเริ่มก่อตั้งชุมชนแห่งใหม่ ซึ่งเป็นที่ดินซึ่งมีผู้บริจาคไว้ก่อนแล้ว จากพื้นที่แห้งแล้ง ไม่มีน้ำ ไม่มีต้นไม้ ท่านได้ใช้ช่วงเวลาในระยะสุดท้ายของชีวิต พลิกฟื้นผืนดินด้วยศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็น แต่ท่านยังไม่ได้เห็นความสำเร็จในการสร้างชุมชนแห่งนี้ ภายหลังท่านคืนสู่ธรรมชาติ ศิษยานุศิษย์จึงได้ร่วมกันสืบสานปณิธานสุดท้ายของท่าน ด้วยการร่วมสร้าง ‘เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์’ อ.แก่งกระจาย จ.เพชรบุรี และสร้าง ‘ตารามหาสถูป’ ซึ่งเป็นอาคารประดิษฐาน ‘องค์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์’ ที่งดงาม จะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคมนี้
‘จากบ้านสู่บ้าน จากปณิธานสู่ความจริง’ คือการรวมพลังของศิษยานุศิษย์เพื่อสืบสานการทำงานของท่าน จากบ้านหลังแรก คือ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ ศิษยานุศิษย์จะได้ร่วมกันพาท่านไปยังบ้านหลังที่สอง คือ เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ลูกศิษย์ในพื้นที่ดังกล่าวและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสเคารพกายสังขารท่าน ก่อนที่จะมีการสลายกายสังขารของท่านในอนาคตต่อไป พร้อมทั้งเชิญชวนลูกศิษย์ และผู้สนใจร่วมบวชพุทธสาวิกาศีล 10 ในวาระงาน ‘จากบ้านสู่บ้าน จากปณิธานสู่ความจริง’ และ ‘72 ปี ชาตกาล ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต’ เพื่อเป็นอาจาริยบูชา ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2568 ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ โดยผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 7-65 ปี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2568
สำหรับผู้สนใจร่วมบวช และผู้สนใจร่วมงาน จากบ้านสู่บ้าน จากปณิธานสู่ความจริง โดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางไปยัง เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ จังหวัดเพชรบุรี กรุณาติดต่อ line : sdsline หรือ โทร. 02-510-6697