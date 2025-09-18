ครั้งแรกในไทย!! จุฬาฯ – ACT ผุด "Corruption Watch" แจ้งเบาะแสโกง ง่าย-ปลอดภัย-ไม่เปิดเผยตัวตน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เปิดตัว “Corruption Watch – แชตฟ้องโกง ทันใจ” เครื่องมือดิจิทัลใหม่ล่าสุดที่เปิดโอกาสให้ประชาชน แจ้งเหตุสงสัยการทุจริตได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างปลอดภัยและไม่เปิดเผยตัวตน โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Chula the Impact ครั้งที่ 35 เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2568 การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของสังคมไทย ที่ทำให้ “ทุกคน” มีพลังในการร่วมตรวจสอบความโปร่งใส
รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ รองอธิการบดี จุฬาฯ กล่าวว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นนำพลังวิชาการและนวัตกรรมดิจิทัลมาช่วยแก้ปัญหาสังคม การพัฒนา Corruption Watch คือการสร้างพื้นที่ใหม่ให้ประชาชนร่วมสอดส่องและแจ้งเบาะแสได้สะดวกและปลอดภัย เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมโปร่งใสไปด้วยกัน”
ดร.มานะ นิมิตรมงคล ประธาน ACT กล่าวเสริมว่า “หัวใจของการปราบโกง คือทำให้ประชาชนมีพื้นที่ร้องเรียนอย่างปลอดภัย เมื่อมีคนฟังและนำไปแก้ไข ประชาชนก็พร้อมจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น Corruption Watch คือตัวช่วยที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริง
รศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค หัวหน้าโครงการวิจัย เปิดเผยว่า แชตฟ้องโกง ทันใจ พัฒนาจากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาระบบร้องเรียนที่ยังไม่สมบูรณ์ ให้กลายเป็น แพลตฟอร์มที่ใช้ง่าย รวดเร็ว และเข้าถึงได้ทุกคน สามารถส่งข้อความ ภาพ หรือเสียง พร้อมระบบปกป้องผู้แจ้งอย่างเข้มงวด
ฐิติวรดา เอกบงกชกุล ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังฯ ป.ป.ช. ย้ำว่า “ขณะนี้ เห็นแนวโน้มคอรับชันรูปแบบใหม่ๆ ที่กำลังสร้างปัญหา แชตฟ้องโกง ทันใจ จะเสริมพลังการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ ป.ป.ช. และช่วยให้การรับเรื่องจากประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
ด้าน วิชัย นะสุวรรณโน รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า “นี่คือโอกาสที่ภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบการทุจริต สร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสจากฐานรากของสังคมไทย ประชาชนจะมั่นใจว่าเสียงความเดือดร้อนจะดังไปถึงผู้มีอำนาจให้มาแก้ไข“
งานเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน – มหาวิทยาลัย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน – ในการสร้าง ระบบนิเวศการต่อต้านคอร์รัปชันที่ยั่งยืน และย้ำว่า “การปราบโกง ไม่ใช่เรื่องของใครคนเดียว แต่คือพลังของทุกคน”
ประชาชนทุกคนสามารถร่วมเป็น “ผู้เฝ้าระวังการโกง” ได้ทันทีผ่าน
• LINE Official Account: @corruptionwatch
• เว็บไซต์: https://cs.actai.co/