คืนที่อยู่สัตว์ป่า!! "จิตอาสาสมหวัง" ปลูกป่าซับลังกา สร้างจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ

นายพรเทพ กาลจินดา ผู้จัดการเขตสาขาสมหวัง และพนักงานจิตอาสาสมหวัง เงินสั่งได้ เขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ร่วมกับกรมป่าไม้ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จัดกิจกรรม "หนึ่งต้นไม้ หลายชีวิต คืนถิ่นสัตว์ป่า" ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำต้นกล้าจำนวนกว่า 300 ต้น ได้แก่ ต้นอินทนิลน้ำ ต้นหว้า ต้นมะค่าโมง ลงปลูกในพื้นที่ 2 ไร่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
กิจกรรม “หนึ่งต้นไม้ หลายชีวิต คืนถิ่นสัตว์ป่า ซับลังกา” เป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่จัดขึ้นในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่า และสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่าหลากหลายชนิด โดยเฉพาะช้างไทยที่เป็นสัตว์สำคัญในโครงการของ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อการอนุรักษ์ช้างไทยและป่าไม้ของประเทศอีกด้วย