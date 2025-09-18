ป้องกันถูกโกง!! LINE Pay มอบ “QR Box เสียงแจ้งโอน” ให้ผู้ค้าสลากฯ ตาบอด

LINE Pay ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม มอบ “LINE Pay QR Box” แก่ผู้พิการทางสายตาที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานและสร้างความมั่นใจในการทำธุรกรรม ด้วยฟีเจอร์เสียงแจ้งเตือนยอดเงินเข้าทันที ลดความกังวลในการรับชำระ และเพิ่มความสะดวกในการประกอบอาชีพ มอบสิทธิ์ใช้งานฟรี 1 ปีไม่ต้องเสียรายเดือน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ LINE MAN Wongnai ในการ Digitalize Thailand และผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้
พงศ์วิชญ์ คงเจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร LINE MAN Wongnai กล่าวว่า “เราเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีคือกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะการลดข้อจำกัดของผู้พิการทางสายตาที่ประกอบอาชีพค้าขายลอตเตอรี่ จากเดิมที่พวกเขาสามารถแยกแยะธนบัตรจริงหรือปลอมได้ด้วยตนเอง แต่เมื่อสังคมก้าวสู่การชำระเงินแบบดิจิทัล ช่องโหว่ใหม่ก็เกิดขึ้น เพราะสลิปโอนเงินตรวจสอบได้ยากและทำให้หลายคนสูญเสียรายได้จากการถูกโกง"
"การมอบเครื่องแจ้งเตือนยอดเงิน LINE Pay QR Box จำนวน 100 เครื่อง ให้แก่ผู้พิการทางสายตา สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย พร้อมงดเว้นค่าบริการรายเดือนนาน 1 ปี รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท เพื่อช่วยปิดช่องโหว่ดังกล่าว ซึ่งฟีเจอร์เสียงแจ้งเตือนยอดเงินเข้าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าทุกธุรกรรมเกิดขึ้นจริง ตรวจสอบได้ และลดความกังวลในการรับชำระเงิน เราหวังว่าโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ปลอดภัย เท่าเทียม และสร้างความมั่นคงในอาชีพของพวกเขาได้อย่างแท้จริง”
ด้าน เอกพงษ์ นบสกุล กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่คนตาบอดจะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจ ปัจจัยสำคัญไม่ใช่เพียงเรื่องรายได้เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมด้วย ซึ่งการมี LINE Pay QR BOX ถือเป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีช่วยลดข้อจำกัดและเสริมความมั่นใจให้พ่อค้าแม่ค้าที่ตาบอดให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งสมาคมมองว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่มุ่งสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม และในอนาคตหวังว่าจะได้เห็นการขยายผลไปสู่คนตาบอดในวงกว้างมากขึ้น”
เอกลักษณ์ พรมชาติ ตัวแทนคนตาบอดผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับเครื่อง LINE Pay QR BOX เผยว่า “เวลาค้าขาย คนตาบอดอย่างเรามักเจอกลโกงหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการอ้างว่าโอนแล้วแต่ยังไม่โอน โอนเงินไม่ครบ หรือส่งข้อความปลอมเข้าเบอร์พ่อค้าแม่ค้าเพื่อหลอกลวงว่าโอนชำระเงินแล้ว รวมไปถึงการเช็กยอดเงินโอนด้วยโปรแกรมสำหรับคนตาบอดผ่านโทรศัพท์ มีการส่งเสียงที่ล่าช้าและอาจทำให้เสี่ยงต่อการถูกขโมยโทรศัพท์ ทำให้เสียทั้งรายได้และความมั่นใจในการประกอบอาชีพ"
"แต่พอมีเทคโนโลยี LINE Pay QR BOX เข้ามาใช้ เครื่องจะส่งเสียงแจ้งเตือนอัตโนมัติทันทีเมื่อมีเงินเข้า ทำให้มั่นใจได้ทันทีว่ามีเงินเข้าจริงและเข้าจำนวนเท่าไร ไม่ต้องเสียเวลาจับธนบัตร ค่อยตรวจสอบยอดเงิน หรือต้องกังวลกับปัญหาการโกง ส่วนลูกค้าเองก็ตัดสินใจซื้อง่ายและสะดวกขึ้นเพราะมีช่องทางชำระเงินผ่านดิจิทัลได้ทันที รวมทั้งยังทำให้ลูกค้าที่ชำระเงินทราบไปพร้อมกันด้วยว่าการชำระเงินสำเร็จแล้ว ทำให้สบายใจกันทั้งสองฝ่าย”
กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ LINE Pay ผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้การบริหารของ LINE MAN Wongnai ที่ต้องการสร้างสังคมที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียม พร้อมตอกย้ำเจตนารมณ์ในการเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจในการ Digitalize Thailand
นอกจากนี้ ภวัต สุขานนท์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ LINE Pay, ธนัญชกร สันติพรธดา ผู้พิการทางสายตาเจ้าของช่อง TikTok L Spiriration และกฤษณ์พงษ์ เตชะพลี นิติกร ศูนย์กฎหมายตาทิพย์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมถ่ายภาพในกิจกรรมมอบเครื่องแจ้งเตือนยอดเงิน LINE Pay QR Box จำนวน 100 เครื่องแก่ผู้พิการทางสายตา สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย