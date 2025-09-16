เริ่มตุลานี้!! PUFF & PIE ชวนดื่ม “Carbon Neutral Coffee” การบินไทย x ดอยตุง พร้อมเสิร์ฟเมนูกาแฟรักษ์โลก-เบเกอรี่พิเศษ

PUFF & PIE เปิดตัว "กาแฟทางเลือกใหม่" 5 เมนูพิเศษ เริ่มด้วยเมนู “Coco Coff on Cloud”ผสมผสานเอกลักษณ์ของการบินไทย และวัตถุดิบที่สะท้อนความภาคภูมิใจของชุมชน
วานนี้ 15 กันยายน 2568 ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ร้าน PUFF & PIE จับมือโครงการพัฒนาดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัว "กาแฟทางเลือกใหม่" ภายใต้แนวคิด “From Farm to Cup – ดื่มด่ำกาแฟจากผืนป่าสู่มือคุณ” เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ชื่นชอบกาแฟคุณภาพสูง ควบคู่การใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ในโอกาสนี้ ชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย วรางคณา ลือโรจน์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ ประธานสายปฏิบัติการธุรกิจเพื่อสังคม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการเปิดตัวความร่วมมือครั้งนี้
ชาย เอี่ยมศิริ กล่าวว่า “กาแฟซิกเนเจอร์” และ “เบเกอรี่เมนูพิเศษ” ที่เราร่วมกันสร้างสรรค์ ไม่ได้เป็นเพียงเมนูใหม่ที่จะจัดจำหน่าย แต่คือการต่อยอดแนวคิดเพื่อโลกที่ยั่งยืน โดยผสมผสานเอกลักษณ์ของการบินไทยเข้ากับ Carbon Neutral Coffee ของดอยตุง และวัตถุดิบที่สะท้อนความภาคภูมิใจของชุมชน นี่คือสัญลักษณ์ของความร่วมมือที่สร้างทั้งรสชาติที่ดี และคุณค่าที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน”
กาแฟที่นำมาใช้เป็นเมล็ดกาแฟอาราบิก้า 100% จากดอยตุง ซึ่งโดดเด่นด้วยรสชาติโทนนัตตี้และช็อกโกแลตที่หอมละมุน ที่สำคัญยังผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองว่าเป็น “Carbon Neutral Coffee” โดยมีการตรวจวัดและชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างครบถ้วนตลอดห่วงโซ่การผลิต
การคัดสรรเมล็ดกาแฟอย่างพิถีพิถันจนถึงขั้นตอนการเสิร์ฟในทุกแก้ว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้ง PUFF & PIE และโครงการพัฒนาดอยตุง ที่ต้องการสนับสนุนเกษตรกร อนุรักษ์ธรรมชาติ ควบคู่ไปกับดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อเฉลิมฉลองโครงการนี้ PUFF & PIE และดอยตุง ได้ร่วมกันเปิดตัว Signature Menu 5 เมนูพิเศษ ที่ผสมผสานวัตถุดิบคุณภาพเข้ากับกาแฟอาราบิก้าอย่างลงตัว เริ่มด้วยเมนู “Coco Coff on Cloud” ซึ่งนำเอสเปรสโซเข้มข้นมาผสานกับความหอมนุ่มของครีมมะพร้าวและฟองนมอัญชันสีฟ้า เสิร์ฟตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โดยจะมีเมนูใหม่ทยอยเปิดตัวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวเบเกอรี่คอลเลคชั่น “Siam’s Treasures” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากขนมไทยดั้งเดิมมาผสมผสานกับศาสตร์การทำขนมแบบตะวันตก อาทิ Siam Honey Crown ทาร์ตแมคคาเดเมียคาราเมลน้ำผึ้ง, Midnight Mocha Jewel เค้กมอคค่าเข้มข้นเคลือบดาร์กช็อกโกแลต และ Siam’s Molten Heart คุกกี้บราวนี่เนื้อหนึบไส้ช็อกโกแลตกรานาช
ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและเมนูพิเศษเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: THAI Catering